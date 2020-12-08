配合槍砲條例修法 南投某高中繳75把T65K2模擬槍

配合槍砲彈藥刀械管制條例修法，南投縣某高中考量教學用模擬槍長期未使用，開會決議不辦報備合法，自願向警方繳銷75把教學用T65K2模擬槍，排開彷彿破獲軍火庫。

南投縣政府警察局南投分局今天表示，縣內某高中教學用模擬槍長期未使用，配合槍砲彈藥刀械管制條例修法，共報繳75把教學用T65K2模擬槍；另外，南投分局也受理民眾報備合法持有模擬槍共4把。

據槍砲彈藥刀械管制條例第20-1條，具類似真槍外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為「模擬槍」；南投分局表示，模擬槍納入管制是杜絕違法改造槍械來源，保障社會大眾生命財產安全，警方將持續全面查緝非法槍械，也提醒民眾儘快報備持有或繳銷模擬槍。

南投分局說，槍砲彈藥刀械管制條例全面納管模擬槍並提高罰鍰，呼籲各級學校儘速將民間廠商製教學用槍送到轄區警察機關鑑驗確認，如果屬法律認定的模擬槍，可申請報備持有或自願繳銷。

南投分局表示，修法前已持有模擬槍枝團體或民眾，請儘速在11日前攜模擬槍及相關身分證明文件，到戶籍所在地警察分局辦理報備合法持有或自願繳銷，期限內未完成報備程序，最高可處新台幣20萬元罰鍰。