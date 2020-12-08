開礦場挖比特幣 竊電8500萬 台電頒獎金感謝海山警

新北市海山分局偵查隊今年2月與刑事局聯手破獲楊姓男子等3人，在新北及桃園市共12處地點，非法接電架設一千多台電腦，開設礦場挖比特幣，時間長達2年多，竊電金額高達8500萬元。台電台北西區營業處長邱華龍今至海山警分局頒贈3萬元破案獎金，海山警分局長林溫柔代表受贈並回贈感謝狀。

據了解，楊姓男子等3人為挖掘虛擬貨幣比特幣，在新北及桃園市非法接電架設一千多台電腦，開設礦場挖比特幣，刑事局於108年8月獲報，與海山警分分局及台電公司台北西區營業處共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦。

檢警於2月11日搜索票，兵分多路前往新北市淡水區、八里區、三芝區、樹林區及三峽區，及桃園市桃園區、中壢區、平鎮區及龜山區，查獲12處非法接電礦場，查扣比特幣等虛擬貨幣礦機共1090台、電腦12台及手機，楊男等人供稱自107年起至109年初竊電架設礦場挖比特幣，士林地檢署今年7月偵結後竊盜罪起訴。

邱華龍表示，楊男3人透過合法申請電表方式，再私接外線並掩飾外表，經查電表並未跑動卻有大量耗電情形，確認有違規用電情事，將依電業法向其追償電費8500萬元。台電公司長期與檢警單位合作查緝不法，共同合作打擊竊電犯罪。對於警政單位主動偵破違規用電案或民眾檢舉而查獲案件，起訴後台電今至海山警分局頒贈3萬元獎金致謝，感謝警方對防制違規用電的協助。