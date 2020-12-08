聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市箱屍案死者解剖驗屍 10多處刀傷集中在頭臉
陳男上月29日涉嫌殺害妻子宮女，檢察官今天率法醫解剖驗屍，發現死者的頭部有10多處刀傷，其中左顏面7、8刀，且疑有腐蝕，檢察官採死者臟器、血液、胃容液，以及扣案的衣物送法醫研究中心鑑定，以釐清死因。
打零工維生的陳男（35歲，已被羈押），上月24日與妻子離婚後，上月29日傍晚2人為爭取2名幼女的監護權，因房子登記在前妻名下，前妻要他搬出去，他一氣之下持球棒、菜刀殺妻後棄屍。
本月2日晚間警方找到遺體後，發現死者顏面部分腐爛，顏面、後腦有傷勢，檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，發現死者頭部被砍殺10多刀，其中左顏面有7、8刀傷。
因死者顏面部分腐蝕，兇嫌陳男的腳也有腐蝕傷，陳嫌供稱除持菜刀殺傷妻子外，也順手拿清潔劑潑前妻，檢察官採死者相關檢體，送法醫研究中心鑑定，了解腐蝕液體究竟是強鹹強酸、或是清潔劑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言