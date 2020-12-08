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中市箱屍案死者解剖驗屍 10多處刀傷集中在頭臉

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳男上月29日涉嫌殺害妻子宮女，檢察官今天率法醫解剖驗屍，發現死者的頭部有10多處刀傷，其中左顏面7、8刀，且疑有腐蝕，檢察官採死者臟器、血液、胃容液，以及扣案的衣物送法醫研究中心鑑定，以釐清死因。

打零工維生的陳男（35歲，已被羈押），上月24日與妻子離婚後，上月29日傍晚2人為爭取2名幼女的監護權，因房子登記在前妻名下，前妻要他搬出去，他一氣之下持球棒、菜刀殺妻後棄屍。

本月2日晚間警方找到遺體後，發現死者顏面部分腐爛，顏面、後腦有傷勢，檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，發現死者頭部被砍殺10多刀，其中左顏面有7、8刀傷。

因死者顏面部分腐蝕，兇嫌陳男的腳也有腐蝕傷，陳嫌供稱除持菜刀殺傷妻子外，也順手拿清潔劑潑前妻，檢察官採死者相關檢體，送法醫研究中心鑑定，了解腐蝕液體究竟是強鹹強酸、或是清潔劑。

陳男上月29日涉嫌殺害妻子宮女，檢察官今天率法醫解剖驗屍，發現死者的頭部有10多處刀傷，其中左顏面有7.8刀，且疑有腐蝕，檢察官採死者臟器等檢體，送法醫研究中心鑑定，以釐清死因。圖／本報資料照
陳男上月29日涉嫌殺害妻子宮女，檢察官今天率法醫解剖驗屍，發現死者的頭部有10多處刀傷，其中左顏面有7.8刀，且疑有腐蝕，檢察官採死者臟器等檢體，送法醫研究中心鑑定，以釐清死因。圖／本報資料照

檢察官 監護權

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