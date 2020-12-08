破毒品走私及改槍工廠 台東警局、刑事局警官獲警光獎

警政署今天下午頒發國家警光獎，台東縣警察局查獲藍悅號漁船走私安非他命、金海銘號漁船運輸K他命及大毒梟林孝道等案，刑事局偵查正王凱文多次破獲改造槍械工廠，分獲團體組偵查犯罪類、個人組反黑肅槍類第1名。

警政署從各警察機關初審名單，甄選出30個團體、52名個人，由內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一，在警政署頒發警光獎座與獎金。

獎項有團體組偵查犯罪、預防犯罪、改善交通、綜合規劃類，以及個人組查緝毒品、打擊詐欺、反黑肅槍、綜合評量類。今年最高獎金團體組40萬元，個人組20萬元。