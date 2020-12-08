台東海洛因案逮大毒梟 洪振峯獲警光獎

警光獎今天舉行頒獎典禮，共30個團體、52名警察獲獎，可獲新台幣40萬元和20萬元不等獎金，其中，台東縣警察局台東分局偵查佐洪振峯因偵辦台東海洛因磚案獲個人組查緝毒品類獎。

內政部警政署配合中華民國警察之友總會舉行「109年國家警光獎頒獎典禮」，包括內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強和最高顧問葉國一都共同出席頒獎。

警政署表示，今年共有90個警察團隊和101名績優警察人員經過各警察機關初審，再經過警政署第2階段甄選，最後甄選出30個獲獎的績優團隊和52名警察獲表揚，會中也分別頒發獎座與獎金，團體組獎金最高40萬元，個人組獎金最高為20萬元。

陳宗彥致詞表示，受疫情影響，今年一整年都很辛苦，但警察同仁們仍毫無懈怠，維護治安之際也努力做好防疫工作，是台灣社會安定的重要力量，恭喜獲獎者的佳績表現，也感謝全體警察同仁們的付出。

陳家欽也說，今年是第四屆警光獎，這是所有同仁們用血、汗及保護人民所做出的奉獻，獲此殊榮者足堪表揚，今年警方也配合協助相關防疫工作，有效防堵疫情破口，希望未來警光獎能永續辦理。

郭台強認為，警察平常出生入死，積極打擊槍毒詐案件，今年還投入防疫工作，警友會感謝警方的努力付出，今年共計有30個績優團隊和52名警察獲獎，特別感謝葉國一的支持。

獲獎的洪振峯因偵辦去年台東大武地區海灘拾獲海洛因磚案，且獲重要情資，經整合相關證據再匯報上級執行蒐證跟監，歷經長期埋伏守候，在去年9月趁犯嫌取貨時一舉破獲，查扣92塊海洛因磚和25袋安非他命，經向上溯源於同年底逮捕主謀、南部大毒梟林孝道等嫌。

從警11年的洪振峯接受媒體訪問時表示，偵辦此案耗時約半年，且幕後主嫌勢力龐大，查緝過程既艱辛也危險，承受壓力很大，埋伏攻堅行動生死交關，猶如電影情節，最後才順利瓦解，認為獲此榮耀要歸功專案小組共同努力，這也是他人生的另一個新起點，將持續為社會治安打拚。

另，台東縣警察局也因積極偵查此跨境運毒集團案，一舉破獲，避免大量毒品流入市面，獲得團體組偵查犯罪類第1名。

警政署表示，葉國一有感全國警察積極打擊犯罪、維護社會治安和保障人民生命財產安全，他為慰勉員警辛勞，已連3年舉辦警光獎，並各捐贈1000萬元作為執行治安工作績優警員獎勵金。

共計有團體獎偵查犯罪類、預防犯罪類、改善交通類、綜合規劃類及個人獎查緝毒品類、打擊詐欺類、反黑肅槍類、綜合評量類等8項，以表揚績優警員和激勵警察工作士氣。