擁槍毒販北部流竄 睡夢中遭警攻堅逮捕

48歲曾姓男子在雙北、宜蘭地區販毒，為避免遭人黑吃黑還擁槍自重，台北市警方近日到曾窩藏據點搜索，趁他熟睡時攻堅，當場查獲毒品安非他命、改造手槍、子彈等證物，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌將其移送新北地檢署偵辦。

警方調查，曾涉毒品案的曾男，近期又在雙北、宜蘭縣流竄賣毒，因深怕遭人黑吃黑，擁槍自重；他為躲避警方查緝，除了多次改變住所，還將毒品分裝後，利用月餅盒加以包裝，掩人耳目。

台北市刑警大隊經埋伏蒐證，12月2日前往曾男位於新北市樹林區的窩藏據點攻堅搜索，熟睡中的曾男來不及反抗，遭警方壓制逮捕；警方也在現場查獲毒品安非他命百餘公克、作案用電話6具、電子磅秤、分裝袋、吸食器、殘渣袋、改造手槍1把、子彈12枚等證物，詢後依法送辦。