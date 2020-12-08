快訊

打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小媽媽產子 雄檢認定家屬共同決定丟棄

中央社 / 高雄8日電

高雄地檢署訊後認定呂女的父親（右起）、呂女祖母涉共謀將嬰兒丟入前鎮河，分別依殺人罪命令交保。記者林伯驊／攝影
高雄地檢署訊後認定呂女的父親（右起）、呂女祖母涉共謀將嬰兒丟入前鎮河，分別依殺人罪命令交保。記者林伯驊／攝影

19歲呂姓女子未婚生子，她的父親6日將胎兒丟棄前鎮河。雄檢今天表示，經認定是呂父和阿嬤共同決定「處理」胎兒，因此昨晚將兩人依涉刑責較重的殺人罪分別諭知5萬、3萬交保。

對於兩人交保理由，高雄地檢署表示，檢方複訊認定呂父與阿嬤共同決定棄嬰，因此將呂女阿嬤也列被告。但全案目前仍在偵辦，兩人涉及具體相關刑責，還是要等打撈到胎兒遺體，案情才較為明朗。

高雄市政府消防局向中央社記者表示，今天出動3車1艇8人，配合高雄市海上救難協會人員和員警在岸邊騎車搜尋，同時也派人到港區觀察水面狀況。

對於連續兩天都未打撈到攸關全案重要「物證」的棄嬰蹤影，消防人員透露，前鎮河水深約2到5公尺，水流流速並不快，但河底很多淤泥，水下能見度不高，幾乎伸手不見五指，加上棄嬰體積小，僅能靠觸覺搜尋。另外，棄嬰也可能被淤泥覆蓋，要找到有相當難度。

雄檢昨天深夜複訊後，認為呂父與阿嬤2人涉犯殺人罪，分別諭知以新台幣5萬元、3萬元交保。呂父先前警訊供稱，女兒分娩後發現胎兒沒有張眼、也沒哭聲，才會認為是死胎。6日下午5時多用塑膠袋包著胎兒，騎車丟棄在離住處不遠的前鎮河。

但家屬昨天說法，則是少女當天在住處廁所分娩後呼叫家屬幫忙，呂父一時間不知如何是好，又擔心女兒未婚產子傳出去遭街坊訕笑，才會用塑膠袋包覆胎兒丟入前鎮河。

阿嬤 塑膠袋

延伸閱讀

女兒未婚生產 父將嬰兒丟河中

19歲女產嬰丟入河涉殺人罪 父與祖母交保5萬及3萬

嬰兒遭丟前鎮河仍未找到 消防：不排除流到高雄港出海

高雄小媽媽在家分娩 家人疑遮羞未婚生子才棄嬰

相關新聞

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

嘉義市郭姓男子經營連鎖豆漿店，前年分店曾釀食物中毒案，釀53人送醫，其中一人延誤就醫身亡，郭事後獲判無罪，刑事局中打日前...

台彰交界1釣客落水 2同伴下水救人均溺斃剩他獨活

台中市烏日溪尾大橋和彰化交界的貓羅溪昨天下午3名釣客落水意外，吳姓男子等3人昨下午到貓羅溪釣魚，他不慎落水，同伴賴姓男子...

小媽媽產子 雄檢認定家屬共同決定丟棄

19歲呂姓女子未婚生子，她的父親6日將胎兒丟棄前鎮河。雄檢今天表示，經認定是呂父和阿嬤共同決定「處理」胎兒，因此昨晚將兩...

誇張！男子直接在樓梯間施打毒品 八德警眼尖上前逮人

桃園市八德警分局員警昨天晚間在廣福路附近處理案件時，瞧見一名男子蹲坐在樓梯間，神情有異，上前盤查，當場查獲非法二級毒品，...

悶壓男嬰19分鐘致死3人遭訴 家屬批：緩慢偵查造成傷害

「我們的」內湖托嬰中心保母廖筱萍，環抱悶壓李姓男嬰長達19分鐘致死，一審法院11月17日依過失致死罪判處3年6月徒刑。家...

廣角鏡／輕忽工安 斷送2命

五十一歲黃姓工人昨天下午在新竹市東大路進行汙水下水道接管工程時，土石崩落將其掩埋，救出送醫不治。初步調查，工程營造商未依...

鋼琴酒吧歡送退休 10警記過

台北市南港警分局偵查隊陳姓小隊長等十名員警，上月利用勤餘赴北市中山區鋼琴酒吧集體「喝花酒」，警方接獲情資調查，確定這家酒...

女留學生遭撞死／連署達標 南韓回應未提酒駕修法

赴南韓留學廿八歲台灣女博士生曾以琳上月六日在首爾遭酒駕撞死。曾父、衛福部嘉義醫院麻醉科主治醫師曾慶暉在青瓦台網站發動連署...

高雄棄嬰案／不知懷孕？三代同堂卻很疏離

呂女未婚產子，七十三歲「阿嬤」涉共謀「處理掉」嬰兒被交保；她說，知道孫女交男友，但家裡沒人知道懷孕，她一看差點心臟病發作...

女兒未婚生產 父將嬰兒丟河中

十九歲未婚呂姓女子懷孕八個多月，前晚在住家廁所產子，四十六歲呂父涉將嬰兒裝塑膠袋加磚塊後丟入高雄前鎮河，事後載呂女就醫時...

19歲女產嬰丟入河涉殺人罪 父與祖母交保5萬及3萬

高雄19歲呂姓女子昨晚在家中廁所早產，呂女父親涉將嬰兒丟入前鎮河中，至今仍未尋獲，高雄地檢署檢察官今天下午到醫院訊問後，...

韓警察廳回應酒駕撞死連署 曾母悲痛女兒像白白犧牲

到南韓留學的台灣女孩曾以琳，日前在首爾被酒駕者車禍撞擊身亡，曾的父母親、同學在青瓦台官網發動連署，希望南韓政府提高酒駕罰...

熱門新聞

韓警察廳回應酒駕撞死連署 曾母悲痛女兒像白白犧牲

台南安平住宅工人墜樓身亡 工地遭勒令停工

竹市下水道遭活埋工人 尋獲時無生命跡象

豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

火燒車疑雲駕駛驚呼救我喪命 疑滑平板又怠速中充電

台女留學生在首爾遭酒駕撞死連署達標 南韓政府回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。