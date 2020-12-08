誇張！男子直接在樓梯間施打毒品 八德警眼尖上前逮人

桃園市八德警分局員警昨天晚間在廣福路附近處理案件時，瞧見一名男子蹲坐在樓梯間，神情有異，上前盤查，當場查獲非法二級毒品，男子被帶回派出所偵辦，訊後依違反毒品危害防制條例將其移送桃園地檢署偵辦。

八德警分局四維派出所副所長翁翊芳、警員陳威守，昨天晚間9點多巡邏行經轄區廣褔路20巷附近處理案件，見一名林姓男子蹲坐在公寓樓梯間，身旁似乎有針頭，直覺有異狀，趕緊上前盤查。

警方表示，看到年約37歲的林男身旁疑似有施用過的毒品注射針筒，不過林男先是否認，偷將毒品注射針筒藏起，和警方溝通過程中，毒品注射針筒又從身上掉落，雙方拉扯，最後警方當場查獲1包約0.34公克的安非他命，還有1支注射針頭。