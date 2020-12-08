相揪看廟會遶境口角 高雄男持刀刺傷友人遭送辦
高雄茄萣區前天上午廟會遶境活動發生濺血衝突，湊熱鬧的何姓男子酒後與蘇姓男友人起口角，何男竟持折疊刀刺傷蘇男，在場員警壓制何男後逮捕，全案依殺人未遂罪送辦。
高雄市政府警察局湖內分局今天指出，20歲何姓男子與21歲蘇姓男子6日上午前往茄萣區玄武壇民俗遶境活動湊熱鬧，但在活動結束時，兩人因先前抬轎的事情產生嫌隙口角，何男因酒後情緒失控，竟持隨身攜帶的折疊刀刺向蘇男。
在場維持秩序員警得知後，隨即上前壓制何男逮捕歸案；蘇男經送醫左腹部有約5公分傷口，幸無生命危險。
警方指出，蘇男和何男都不是活動工作人員，兩人都是在活動結束後還留在現場看熱鬧，之後才因故發生肢體衝突糾紛。全案訊後依殺人未遂罪將何男解送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言