相揪看廟會遶境口角 高雄男持刀刺傷友人遭送辦

高雄茄萣區前天上午廟會遶境活動發生濺血衝突，湊熱鬧的何姓男子酒後與蘇姓男友人起口角，何男竟持折疊刀刺傷蘇男，在場員警壓制何男後逮捕，全案依殺人未遂罪送辦。

高雄市政府警察局湖內分局今天指出，20歲何姓男子與21歲蘇姓男子6日上午前往茄萣區玄武壇民俗遶境活動湊熱鬧，但在活動結束時，兩人因先前抬轎的事情產生嫌隙口角，何男因酒後情緒失控，竟持隨身攜帶的折疊刀刺向蘇男。

在場維持秩序員警得知後，隨即上前壓制何男逮捕歸案；蘇男經送醫左腹部有約5公分傷口，幸無生命危險。

警方指出，蘇男和何男都不是活動工作人員，兩人都是在活動結束後還留在現場看熱鬧，之後才因故發生肢體衝突糾紛。全案訊後依殺人未遂罪將何男解送橋頭地檢署偵辦。