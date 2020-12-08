毒販為躲警方查緝 用障眼法月餅藏毒
曾姓男子在北台灣販毒且擁槍自重，他為躲避警方查緝，經常變更住所，甚至將毒品分裝後再裝入月餅盒偽裝成月餅，但他早已被北市警方鎖定和偵蒐，2日落網遭送辦。
台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前接獲情資指曾男涉嫌在宜蘭縣和雙北市等地販賣毒品，同時還擁槍自重，隨即成立專案小組積極偵辦。
經調閱相關資料、過濾分析和配合行動跟監、蒐證，專案小組發現曾男確實在雙北市販毒牟利，且為避免遭黑吃黑而自持槍械。
經進一步追查發現，曾男為躲避警方查緝，常多次變更居住處所，並將毒品分裝後裝入月餅盒，將其偽裝成月餅，但早已被偵查幹員蒐證和鎖定行蹤，趁曾男擬再次搬家轉移槍毒前，於12月2日持新北地院搜索票到宜蘭縣冬山鄉及新北市樹林區搜索，一舉將他擒獲。
現場也查扣改造仿貝瑞塔手槍1把、子彈12顆、第二級毒品安非他命100多公克、行動電話6具、電子磅秤、分裝袋、吸食器、殘渣袋等證物。
全案詢後將曾男依違反槍砲及毒品等罪嫌，隨案移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源、追查槍毒來源。
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