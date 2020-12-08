豆奶攤曾害研究生中毒亡 又創「豆作職人」轉地下被逮

嘉義市郭姓男子經營連鎖豆漿店，前年分店曾釀食物中毒案，釀53人送醫，其中一人延誤就醫身亡，郭事後獲判無罪，刑事局中打日前接獲檢舉，郭在實體、網路通路販售豆漿等系列飲品，打著具有產品責任險、ISO認證，實際上都是地下工廠製造，無品管認證，也無投保，警方2日帶回郭等14人，檢方依詐欺等罪嫌，命郭30萬交保。

據查，郭姓男子（56歲）在嘉義地區經營連鎖早餐店，前年間嘉義民雄分店曾傳店家未盡防護、教導義務，導致蛋汁有沙門氏菌，引發食品中毒，一名研究生因延誤就醫而死亡，52人就醫後恢復健康，嘉義地院在今年8月間，判該分店的店長等3人，違反食安法，判刑6月，得易科，郭獲判無罪。

刑事局中打六隊在兩個月前接獲檢舉，郭姓男子疑在去年間透過地下工廠另起爐灶，販售豆漿、紅茶、米漿等系列飲品，並經營「豆作職人」品牌，在網路、實體通路販售，找來網紅行銷商品，另也販售飲品給台中至高雄的60家餐飲業者。

郭姓男子雖然標榜產品具有投保產品責任險2000萬元、通過ISO9001（品質管理系統）、ISO22000/HACCP（食品安全衛生管理系統），但其實都是矇騙消費者的口號，實際上並無相關的認證、投保，郭在去年至今年12月被查獲為止，每月營業額約40多萬元。

全案報請嘉義地檢署指揮偵辦後，在2日收網，帶回涉案郭姓男子等14人，並查扣偽標飲品2920罐、937包（約5.6公噸）、各式生產機具及貨車5輛，郭在警詢時，承認有經營工廠、販售食品，但否認有詐欺犯行，辯稱會陸續完善相關設施。

全案依詐欺、偽造文書、妨害農工商罪、商標法、食品衛生管理法罪嫌，移送郭姓男子等14名涉案人，其中檢方命郭以30萬交保，其餘涉案人請回。