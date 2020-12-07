國內最大大麻種植工廠案偵結 橋檢起訴涉案3人

橋頭地檢署今年8月初於南投縣鹿谷鄉破獲國內治安史上最大的大麻種植工廠，共計查獲大麻1361株及22包淨重不等的大麻，今天偵結，33歲劉姓主嫌被依涉毒品危害防制條例製造、販賣第二級毒品及販賣未遂等罪嫌起訴，涉案27歲盧姓男子及26歲洪姓男子則以販賣第二級毒品及販賣未遂等罪嫌起訴。

根據起訴書，劉男自2019年11月起在住處、後方鐵皮屋及農地種植大麻植株，並製成毒品，後交由盧男、洪男及陳姓男子（移轉至臺灣高雄地方檢察署偵辦）等人販售，台中市警局刑警大隊今年7月底於西屯區查獲毒品大麻販賣案，陸續溯源追查，連破5關查獲最上層自行栽種大麻的劉姓主嫌。

據了解，劉男將自家本來就有的「全自動焙茶專用乾燥機」、電風扇等用來大麻加工乾燥，並以每公克新台幣800元批發價賣給南部地區廠商，不法獲利計3.2億元。