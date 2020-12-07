國內最大大麻種植工廠案偵結 橋檢起訴涉案3人
橋頭地檢署今年8月初於南投縣鹿谷鄉破獲國內治安史上最大的大麻種植工廠，共計查獲大麻1361株及22包淨重不等的大麻，今天偵結，33歲劉姓主嫌被依涉毒品危害防制條例製造、販賣第二級毒品及販賣未遂等罪嫌起訴，涉案27歲盧姓男子及26歲洪姓男子則以販賣第二級毒品及販賣未遂等罪嫌起訴。
根據起訴書，劉男自2019年11月起在住處、後方鐵皮屋及農地種植大麻植株，並製成毒品，後交由盧男、洪男及陳姓男子（移轉至臺灣高雄地方檢察署偵辦）等人販售，台中市警局刑警大隊今年7月底於西屯區查獲毒品大麻販賣案，陸續溯源追查，連破5關查獲最上層自行栽種大麻的劉姓主嫌。
據了解，劉男將自家本來就有的「全自動焙茶專用乾燥機」、電風扇等用來大麻加工乾燥，並以每公克新台幣800元批發價賣給南部地區廠商，不法獲利計3.2億元。
檢警今年8月6日於劉男住處等地共查扣大麻植株787株、毒品大麻11包（驗後淨重845.59公克），劉男隔天出面投案，警方依劉男供述，又起獲他丟棄的大麻植株幼苗574株，總共查獲大麻1361株、22包淨重不等的毒品大麻，橋檢皆請依毒品危害防制條例規定宣告沒收並銷燬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言