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不滿機車店修車太貴？ 惡煞快閃砸店潑紅漆遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市士林區重慶北路四段一家機車修車行，今年2月疑似因修車糾紛，遭5名惡煞持球棒砸店、潑灑紅漆，玻璃碎片劃傷呂姓老闆和年幼兒子。檢警追查後尋獲涉案楊姓男子等3人，全案依傷害罪嫌起訴。

起訴指出，今年2月27日晚上6時許，楊男、魏男騎車、阮男開車載著3名不知年籍姓名的男子，5人涉嫌持棍棒砸毀機車行玻璃窗、偉士牌機車4輛、運動器材越野車、安全帽、店外地板磁磚等物，甚至潑灑紅色油漆，地板、牆面、機車等物無法清除損壞。

當時機車行呂姓老闆和年僅5歲的兒子，心生畏懼且被玻璃碎片劃傷，頭部、手部均有傷勢，楊男等人砸店作案後，隨即騎車、搭上阮男駕駛接應的車輛逃離現場。

呂報案稱，沒有與人有修車糾紛，也無和人結仇，不知為何遭鎖定惡意砸店。警方獲報後當日找到涉案的楊男，後續又陸續追到魏、阮等人。

楊供稱，老闆修車太貴，與店家有休車糾紛，但是當天沒外出，否認犯行；魏男則稱，受到楊的邀約到場，眾人有砸店、潑漆等；阮男則稱，負責載3人到場，砸店後開車接應。

警方依傷害、恐嚇、毀損，及刑法150條聚眾鬥毆罪嫌送辦，檢察官認定，楊等3人犯傷害等罪，另聚眾鬥毆部分，因3人砸店物品及潑漆後隨即逃離現場，未牽連他人，難認主觀上對破壞秩序安寧有所認識，與妨害秩序罪構成要件不符，全案以傷害罪嫌起訴。

機車行遭砸店潑紅漆。記者蕭雅娟／翻攝
機車行遭砸店潑紅漆。記者蕭雅娟／翻攝

傷害罪 潑漆

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