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毒犯有幻聽燒中華路夜市 「在押無病發」求保法官不准
台中市林姓男子涉嫌在今年5月間，持打火機點燃瓦斯桶縱火，雖然被警方制止，造成中區中華路16戶店家、民宅被燒毀、3人受傷，林遭起訴在台中地院羈押迄今，林以有幻聽、幻覺、被害妄想等精神疾病，辯稱「誤會警察是跟蹤5小時歹徒」、「在押時已無症狀」，不會再犯，聲請具保，但合議庭認定林犯重罪，社會羈絆條件薄弱，駁回聲請。
根據裁定書，林姓男子（27歲）涉嫌公共危險罪，在5月21日凌晨3時許，燒毀中華路夜市16戶民宅、店家，全案在今年9月8日起訴後，由台中地院接押迄今，羈押期將在本月8日期滿，林委由律師提出具保停押聲請，他辯稱工作時會吸食安非他命提神，案發前4、5小時出現幻聽、幻覺，「一直以為有歹徒跟蹤我」，當警察現身時，以為警察就是跟蹤他的歹徒，「才一時緊張點燃瓦斯桶」。
林的律師也以林在彰化基督教醫院的鑑定報告，確認林在案發前有幻聽、幻覺、被害妄想、被跟蹤妄想、思想插入等症狀，犯行時因疾病造成認知功能比常人差。
林的律師稱，林是受到疾病影響，犯下此案，但遭羈押迄今，已無類似症狀，也在案件審理期間，全部承認犯行，無再犯之虞，也無逃亡可能，因此向法院聲請具保停押、限制住居，得以讓林向被害人洽談和解事宜。
台中地院審理後認為，林所犯的是本刑5年以上的重罪，且林與祖父、弟弟同住，社會羈絆條件薄弱，有相當理由認定林會逃亡，基於林所涉犯罪對社會侵犯的危害性、國家刑罰權遂行的公益考量，認為羈押原因仍存在，駁回聲請。
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