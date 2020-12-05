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金山陽明山國家公園3人泡野溪溫泉 1女被沖走搶救中

8歲女童隨父參加廟會活動成焦屍 校方允協助家屬

中央社 / 高雄5日電

台南白河發生廟會炮車火燒車，女童被活活燒死，父親哀痛欲絕。記得吳淑玲／攝影
台南白河發生廟會炮車火燒車，女童被活活燒死，父親哀痛欲絕。記得吳淑玲／攝影
高雄某國小二年級鄭姓女童今天跟著相依為命父親參加台南宮廟活動，卻燒死施放爆竹小貨車後車斗。方姓校長表示，女童個性活潑，發生意外令人震驚，將全力協助家屬善後事宜。

高雄市彌陀區進香團今天上午參加台南市白河區宮廟活動，繞境隊伍一輛施放爆竹的小貨車突然起火，車上鄭男等6人跳車逃生，但他的8歲鄭姓女兒逃生不及，在後車斗被燒成焦屍。女童父親和叔叔第一時間似乎沒發現女童沒有跳下車，在派出所訊問過程情緒激動。

彌陀區公所表示，區長歐劍君已前往鄭姓女童祖父家中慰問。據了解，因女童與父親同住，鄭姓父親要參加廟會活動，擔心女童無人照顧，才帶她同行，不料發生意外，公所接著將協助處理後續各項事宜。

意外身亡的鄭姓女童就讀念小學二年級，女童就讀國小的方姓校長表示，鄭姓女童出身單親家庭，是中低收入戶。與父親兩人相依為命，雖有祖父母，但因兩人住在隔壁村，所以今天廟會活動才跟父親同行。

方姓校長表示，女童功課表現中等，但個性活潑，跟同學相處愉快，喜歡畫畫及美勞，對她遇上意外感到十分震驚。

校方除回報高市教育局及教育部校安中心，將關懷慰問家屬及學生，後續也會對班上學生團體輔導，並為鄭家爭取急難救助資源。

白河

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