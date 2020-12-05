台中男殺前妻棄屍 被害人精通日文翻譯還出書

台中市陳姓男子（中）日前因小孩監護權與前妻發生爭吵，陳男氣憤下持刀殺害前妻，以行李箱裝屍後，以機車載運丟棄山區。圖／中央社（民眾提供）

台中市陳姓男子砍殺前妻致死，將死者裝入行李箱伴屍近3天後才棄屍山區，2名稚女問起即以「媽媽離家出走了」帶過，而死者畢業於政大日文系，精通日文翻譯還曾出書。

警方表示，陳姓男子與宮姓前妻因小孩監護權爭吵，陳男持刀殺害前妻，以行李箱裝屍，放置家中3天後，騎機車載運丟棄山區，檢方依殺人重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台中市政府警察局第五分局11月30日接獲宮女的母親報案，指稱女兒失聯多時，因女兒與前夫近期常吵架，憂心發生不測。警方調閱陳男住處附近監視器，發現只有死者進入住處，卻沒有外出的影像。

雖然陳男堅稱不知道前妻下落，警方透過監視器發現，陳男在2日騎乘機車外出，機車後面掛著拖車，拖車上載有大型行李箱。員警調閱沿線監視器，沿著陳男騎機車的路徑，3日晚間在大坑山區產業道路草叢內發現死者遺體，頭部有多處刀傷。

據了解，陳男原本在餐廳擔任洗碗工，失業改當臨時工，而前妻則畢業於政大日文系，曾在知名公司從事日本業務助理，婚後為了照顧小孩辭職，在家兼職日文翻譯工作，還曾出版日文翻譯書，沒想到最後會被前夫砍死，讓親友不勝唏噓。

陳男與前妻育有分別就讀國小與幼兒園的2名女兒，行凶後，還正常接送女兒上下學，女兒問起媽媽時，就以「媽媽離家出走了」回應詢問，案發後還在臉書貼出女兒的積木作品，混淆外界視聽。

據指出，死者母親早在11月29日聯繫不到女兒時就向警方報案協尋，當時警方曾致電死者父親，但死者父親以為是詐騙電話而向警方回說女兒在他家裡，直到死者母親再度確認女兒失蹤並於30日向警方報案，經警方全力偵辦下，全案於4日宣布破案。