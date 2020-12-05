押車借錢不還兩度持槍逞凶想搶車 開20槍傷二人判10年

新北市陳姓男子將原價198萬元跑車抵押給車行貸款20萬元，籌不出錢還款，今年5月兩度持槍上門欲強行將車開走，第一次因槍枝卡彈，遭奪槍後落慌逃跑，第二次上門開20槍擊中二人及打壞6輛汽車，新北地院日前依殺人未遂、恐嚇等罪，判刑10年，可上訴。

判決指出，新北市25歲陳姓男子今年初將原價198萬元的跑車抵押給車行，貸款20萬元，因逾期還不出錢，今年5月8日夥同鄭姓男子持改造手槍到車行嗆聲，陳男欲強行將跑車開走，還持槍恐嚇，因槍枝卡彈反遭車行老闆陳姓男子及吳姓廠長和員工多人聯手將槍搶下，陳男二人落荒而逃。

轄區中和警方獲報查出陳男事後徒步逃跑後，改搭計程車逃往台北市，警方以車追人，當天晚上6時查獲陳男及同夥鄭姓男子到案，警詢後將依槍砲及恐嚇罪嫌送辦。

陳男第一次上門討車，因改造手槍卡彈未能如願，懷恨在心，於同年月25日下午2時，先向綽號「阿倫」男子借得制式手槍後二度上門，一到車行就大聲嗆聲挑釁，就朝車行內猛扣板機，朝廠長吳姓男子及員工李姓男子等人連開20槍，不僅吳男左腿及臀部中槍，李男則右腿受傷，還波及車行內6輛汽車，傷痕累累，而陳男開槍逞凶後於下午2時40分攜槍主動到警局投案。