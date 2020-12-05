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北市警破販毒集團 女將毒品藏胸罩仍被搜出
台北市刑警大隊日前破獲以蔡姓檳榔西施為首的販毒集團，向上溯源追查毒品來源時，發現是出自余姓藥頭（43歲），警方調查，余嫌因為心臟有問題，就藉口為賺取治療心臟的醫藥費，鋌而走險吸收藥腳共組販毒集團，在新北及桃園等地販賣海洛因及安非他命毒品牟取不法利益，過去他被警方逮捕數次後，因為提出心臟需要治療，還隨身攜帶心臟功能不佳的診斷證明書佐證，因此數度在法院獲得交保，但交保後卻又繼續販毒，警方30日循線逮捕余嫌後，這次新北地院裁定收押。
余嫌因為販毒怕被抓，不定期就變換住所，造成警方困擾，警方上個月30日掌握余嫌新北市住處及桃園市藥腳處，分別在桃園及新北同步執行搜索拘提，警方在余嫌住處外守候多時，余嫌要到醫院就診，出門後就被警方逮捕。
警方到余嫌住處搜索，發現該處還有一男一女，其中蔡姓女子的包包內發現安非他命，不過蔡女態度始終不願配合警方；警方將人帶回警局後，由女警執行搜身，又在蔡女胸罩內起出10包愷他命。
警方逮捕余嫌其另外4名犯嫌到案，查扣海洛因、安非他命與毒品咖啡包共100多公克等證物。
警方搜索余嫌隨身攜帶物品，發現他隨身攜帶「血管擴張劑」、「利尿劑」及「診斷證明書」，更發現余嫌2周前曾昏倒住院，友人送醫急診，醫生診斷心臟功能僅剩18%，評估需立即住院治療，但余嫌為牟取販毒暴利，仍堅持返家自行休息，警方查獲當日先戒護他到醫院取藥再返隊偵辦。
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