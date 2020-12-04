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毒男自稱「北投陳零九」詐欺 又強押前女友到公墓借錢

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陳姓男子以販毒維生，先是強押前女友到陽明山公墓借錢，又在網路用「北投陳零九」帳號賣網友iPhone，豈料雙方面交時，陳一拿到錢就跑，警方發現兩案是同一人所為，昨天在停車場將陳逮補，詢後依妨害自由及詐欺罪嫌送辦。

警方調查，陳男（31歲）上月4日早上5點多，約他的李姓前女友在士林區見面，李女一上車，陳便將車開往陽明山公墓，過程中陳除向李借錢，還不斷稱李女介入他跟現任女友的感情，要把李女手指打斷，再將李女手機摔爛，李女趁勢逃跑，再到警局報案，指控遭陳強押5小時。

上月30日晚上10點多，陳在臉書用暱稱「北投陳零九」跟網友約定3萬2千元新台幣買1支iPhone 12 Pro Max，雙方面交，網友交付現金後，陳隨即開車落跑，網友報案。

警方昨天下午，持搜索票在萬華區峨嵋停車場拘提陳到案，查扣警棍刀1把，安非他命吸食器，陳稱犯案動機是「缺錢」，警方依妨害自由及詐欺罪送辦。

陳男昨天在萬華峨嵋停車場遭警方拘提。記者蔡翼謙／翻攝
陳男昨天在萬華峨嵋停車場遭警方拘提。記者蔡翼謙／翻攝

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