聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒男自稱「北投陳零九」詐欺 又強押前女友到公墓借錢
陳姓男子以販毒維生，先是強押前女友到陽明山公墓借錢，又在網路用「北投陳零九」帳號賣網友iPhone，豈料雙方面交時，陳一拿到錢就跑，警方發現兩案是同一人所為，昨天在停車場將陳逮補，詢後依妨害自由及詐欺罪嫌送辦。
警方調查，陳男（31歲）上月4日早上5點多，約他的李姓前女友在士林區見面，李女一上車，陳便將車開往陽明山公墓，過程中陳除向李借錢，還不斷稱李女介入他跟現任女友的感情，要把李女手指打斷，再將李女手機摔爛，李女趁勢逃跑，再到警局報案，指控遭陳強押5小時。
上月30日晚上10點多，陳在臉書用暱稱「北投陳零九」跟網友約定3萬2千元新台幣買1支iPhone 12 Pro Max，雙方面交，網友交付現金後，陳隨即開車落跑，網友報案。
警方昨天下午，持搜索票在萬華區峨嵋停車場拘提陳到案，查扣警棍刀1把，安非他命吸食器，陳稱犯案動機是「缺錢」，警方依妨害自由及詐欺罪送辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言