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長榮大學女大生命案所轄大潭派出所長 改調內勤巡官

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局今天下午發布小幅度人事調整，為應現階段治安工作勤、業務需要，由局長詹永茂邀集3位副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室等業務主管及相關人員召開人事評議委員會，就現有職缺依適任人員之品德操守、工作績效、職務歷練及請調志願等通盤檢討，期使各員適才適所，提升本局整體治安工作效能。遷調人員計有10人，統一將在109年12月8日星期二到任。

其中，較受矚目的是歸仁警分局大潭派出所巡官兼所長張忠肯，調歸仁警分局內勤巡官，因10月底轄區發生長榮大學馬來西亞籍女大學生命案，爆發出一個月前曾發生另一起女大學生遭擄未遂，因未開給被害人刑事報案三聯單，引發軒然大波，歸仁警前分局長楊慶裕承擔責任先被拔管調內勤科長，外界質疑為何受理報案的大潭派出所未檢討；局長詹永茂認為派出所雖未完成報案程序有瑕疪，但立即查訪並建立嫌犯的資料，在命案發生後能夠很快逮到凶嫌，有功有過，在案件告一段落後今天進行人事調整。

異動名單如下：

警察局祕書室檔案股長王天作（原三分局祕書室主任）

三分局祕書室主任溫偉勝（原玉井分局行政組長）

玉井分局行政組長張高陞（原二分局行政組長）

二分局行政組組長黃文夏（原刑警大隊偵四隊長）

刑事鑑識中心綜合股長許泱義（原刑事鑑識中心鑑定股長）

刑事鑑識中心鑑定股長胡義明（原刑事鑑識中心勘查股長

刑事鑑識中心勘察股長謝佳原（原刑事鑑識中心警務正）

歸仁分局大潭派出所巡官兼所長陳東宏（原歸仁分局龍崎派出所巡官兼所長）

歸仁分局龍崎派出所巡官兼所長李冠偉（原永康分局永康派出所巡官兼副所長）

歸仁分局巡官張忠肯（原歸仁分局大潭派出所巡官兼所長）

台南市歸仁警分局大潭派出所所長異動。記者吳淑玲／攝影
台南市歸仁警分局大潭派出所所長異動。記者吳淑玲／攝影

命案 大學生 長榮大學

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