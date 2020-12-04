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台3線裹屍命案 徐姓主嫌羈押禁見

中央社 / 新竹縣4日電

新竹縣橫山鄉11月13日發生棉被裹屍命案，徐姓主嫌逃亡21天後昨天落網，經檢察官複訊後，因徐男有串證、滅證與逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見今天獲准。

警方調查，47歲徐姓男子與53歲死者彭姓男子等人，日前共同向人詐騙得手新台幣200萬元，但徐男避不見面，讓彭男認為錢被私吞，彭男開始找徐男要錢。

後來，徐男被彭男找到時，卻否認拿錢，彭男就把徐男的百萬名車開往桃園典當，約得手數十萬元。

徐男因而感到憤怒，11月12日找小弟強擄彭男，給對方教訓，想不到彭男因動手術，身體無法承受，徐男等人緊急以棉被包住彭男，開車打算送醫，途中發現彭男沒了呼吸心跳，並自撞分隔島。

警方調查車禍時，發現死者身體外傷嚴重，身上有刀傷和鈍器傷痕等，研判遭人凌虐死亡。而徐姓主嫌歷經21天逃亡，昨天睡夢中被逮捕，警方訊後依殺人罪嫌送辦。

徐男經檢察官複訊後，晚間向新竹地院聲請羈押禁見，理由是有串證、滅證與逃亡之虞，經法院開庭審理，今天裁定徐男羈押禁見。

新竹 檢察官 命案

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