大麻偽裝普洱茶餅 泰國走私6.5公斤來台被警攔截

販毒集團從泰國空運包裹走私大麻來台，台泰警方去年底合作，在泰國機場攔獲偽裝成普洱茶餅、大盤價1千萬元的6.5公斤大麻，逮捕赴泰接洽的徐姓男子等2人。刑事局追查上游，上月在台拘提呂姓男子等5人依毒品罪嫌移送，檢方令1至10萬元交保。

據調查，主嫌呂姓男子（33歲）指揮運毒，去年11月夥同徐姓（27歲）、張姓（21歲）、許姓（42歲）男子分批搭機至泰國接洽，將6.5公斤乾燥大麻花壓製為12片茶餅形狀，裝進普洱茶包裝袋，寄空運包裹來台。

每年12月5日是泰皇生日，警方研判犯嫌利用慶典期間泰方警力吃緊，赴泰接洽，監控發現每晚下榻不同飯店躲避查緝。

刑事局國際科第一隊掌握情資，提供給泰國皇家緝毒局，同年12月11日在曼谷機場附近某貨運行查扣這批貨，隔天在曼谷某飯店逮捕徐、張；呂、許已返台。