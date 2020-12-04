結婚前還拚辦案！埋伏跟監近半年 女刑警溯源3層逮毒販

台南市警局副局長劉祥浤（左三）頒發破案茶。記者吳淑玲／翻攝 台南市玉井警分局偵查佐侯蘊真今年5月底著手偵辦一起販毒案，溯源3層跟監埋伏還跨區到高雄辦案，報請橋頭地檢署指揮偵辦，2日下午6點30分許，在高雄市岡山區查獲曾姓毒嫌（48歲）及4名藥腳，查獲第一級毒品海洛因23包（毛重14.62公克）、摻有海洛因毒品捲煙1支及手機2支等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。台南市警局副局長劉祥浤和玉井警友站主任邱炳煌立即前往頒發破案茶及加菜金鼓勵。

負責案件的侯蘊真是台南玉井警分局偵查隊唯一女偵查佐，今年29歲，台南大學畢業後報考警察特考班，結訓分發到玉井派出所服務2年，約3年前在當時的偵查隊長柯景祥鼓勵下轉任偵查佐，同仁對她的印象是很上進學習，辦案也很認真，為了這起販毒案，先溯源到第2層到麻豆逮捕毒販，當時展現跑步耐力，令男同事都刮目相看。

侯蘊真和偵查隊幹員在麻豆埋伏逮人時，毒販從住家翻到隔壁的販厝，爬上4樓的鐵皮屋頂一路奔跑，辦案人員展開圍捕，侯蘊真一路追捕，毒販從屋頂跳下時，以槍控制將人逮捕；再溯源第3層追查住在高雄的曾姓毒販，一路跟監抽絲剝繭，原本在11月25日見時機成熟要收網， 但曾嫌似有所警覺，另有藏身處，過程一度不順利。

侯蘊真不放棄，再調附近10多支監視器過濾資料，查出曾嫌老家就在附近，疑是另一個藏身點，2日下午偵查隊幹員前往埋伏時，曾嫌正帶著大包小包行李要轉移地點，幹員立即壓制逮人，並順利起出毒品等贓物，侯蘊真和同事連續兩夜幾乎沒睡覺，將案子移送後才休假。