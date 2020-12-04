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金門鹿場老闆贈警鹿茸精一批 讓員警值勤更有檔頭
鹿茸自古以來都是很好的營養補給品，有感於警察工作辛勞，金門縣警察之友會金城辦事處顧問同時也是光前鹿場老闆李鍾靈，昨特別到金城分局致贈「鹿茸精」一批，為警察同仁加油打氣，盼讓第一線員警值勤更有「檔頭」。
金城辦事處顧問李鍾靈說，感謝警察同仁24小時輪班全方位守護民眾的生命及財產安全，讓治安沒有死角，近日因氣溫驟降，警察同仁更要好好照顧自己的身體，鹿茸是非常好的補品，能夠有效消除疲勞，促進身體健康。
李鍾靈提到，鹿茸在藥補中是相當尊貴的藥材，視為是營養補給品，能滋補強身、增強體力。今年因新冠肺炎疫情影響，造成大家人心惶惶，現在唯有增強身體的防禦機制及免疫力，才能抵抗病毒。
「警力有限，民力無窮」，金城警分局長胡淑淨感謝警友會金城辦事處，長期對警政工作的協助及支持，這次警友會「挺」金城員警，為員警進補，不少同仁收到，都感到很窩心；未來員警將持續執行各項專案重點工作，全力反毒、打詐、維護交通及婦幼安全，強化為民服務，以行動警政打造美好的治安環境與生活品質。
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