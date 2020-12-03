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裹屍案主嫌有串滅證逃亡之虞 竹檢向法院聲請羈押禁見

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉上月13日發生的棉被裹屍案，綽號阿明的徐姓主嫌（47歲）在逃亡21天後，終於在今天上午落網，警方圍捕過程中徐嫌來不及穿衣，全裸跳窗欲逃仍被逮獲，徐坦承凌虐彭姓被害人要給教訓，只因彭與他有金錢糾紛更變賣他愛車；警方在晚間將人移送新竹地檢，檢方認徐有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

警方昨天就掌握徐嫌可能回到芎林鄉富林路的住處過夜，在昨晚8時許出動30餘名警力埋伏，但因位處住宅區巷弄複雜，加上天色昏暗，又有情資表示徐身擁2把槍支，因此警方不敢貿然行動，就怕爆發火力衝突造成傷亡，一直等到上午6時許，見天色已亮，才展開破門圍捕行動。

原本傳出徐嫌上月19日就要在竹北投案，卻因警方獲報大陣仗全副武裝出動，因此讓投案生變，徐嫌也在過往交際的毒友們協助下，流竄新竹縣市四處藏匿，更在竹北、香山及芎林等地不斷移動，試圖讓警方無法掌握他的行蹤。

警方出動圍捕當下，習慣裸睡的徐嫌根本來不及穿衣服，直接從3樓跳窗到隔壁鐵皮屋頂，再鑽入後方民宅，隨後順著樓梯下樓逃進防火巷，但因後方有員警追趕，前方又有警力圍堵，徐乾脆躲在一處房門後方空隙、緊貼牆壁，企圖躲過警方追趕。

員警在搜索時，察覺房門後方有異，全副武裝上陣拉開門，馬上就看見徐躲在門後，員警迅速將人控制，但因徐嫌滿身刺青，員警一度以為徐有穿衣物，定睛一看才發現徐全身裸體，立即拿來衣物讓他穿上，並上手銬、腳鐐，將人拘提、帶回分局釐清案情。

徐嫌一度不願配合警詢，要求等到律師前來才願製作筆錄，最後自知法網難逃，才終於配合；警方在徐嫌芎林住處搜索槍支沒有斬獲，徐嫌也不願交代槍支下落，目前還需進一步調查。

據了解，徐嫌殺人動機疑似是因彭姓被害人（52歲）一同合夥詐欺取財，但2人對於日前得手的200萬贓款分贓不均，彭懷疑徐與其他同夥私自將這筆錢吞下，徐則否認獨吞更否認有拿200萬元，讓彭男氣憤之下將徐男的名貴愛車指使小弟開去當鋪典當，所得數十萬元，因而讓徐懷恨在心找人報復。

徐嫌原本只是找來湯姓、彭姓友人等4人，要給彭姓被害人一個教訓，才會在11日晚間動手將人押走凌虐一晚，隔天見彭狀況不對要送醫，彭卻在途中突然沒了呼吸心跳，開車的彭姓友人一時回頭查看，導致自撞分隔島，一行人遂棄車逃逸，命案因而曝光。

新竹地檢署檢方在3日晚間9時經複訊後，認為徐嫌涉犯殺人重罪，有串證、滅證與逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

橫山裹屍案徐姓主嫌落網，對於逃亡21天表示良心不安。記者巫鴻瑋／攝影
橫山裹屍案徐姓主嫌落網，對於逃亡21天表示良心不安。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 殺人 當鋪

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