聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子疑欠賭債當鋪巧遇債主遭毆身亡 北檢聲押禁見4嫌

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名鄭姓男子（23歲）今年12月1日在台北市文山區景隆街一處當鋪內巧遇潘姓男子（18歲）等4名舊識，雙方疑似有債務糾紛，潘男等人痛毆鄭男導致身亡。台北地檢署今晚複訊後，認定潘男等4人涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

檢警調查，眾人痛毆鄭男後，將他放在一旁不管，不料一兩個小時後，潘男等發現鄭狀況不對，趕緊開車將鄭送到萬芳醫院急救，但鄭到院前已沒有呼吸心跳，最後不治。

涉嫌行兇的潘男、劉男、趙男、顏男等4人在醫院留下2人查看情況，隔天凌晨由其中一人前往派出所投案說明，警方循線將涉案4人逮捕到案。

據悉，潘嫌供述，鄭男因為積欠10萬元賭債不還，雙方在當鋪巧遇後，他們才會毆打鄭給教訓，沒想到下手過重出人命。警詢後今上午依殺人罪嫌將4人移送北檢偵辦。

外勤檢察官相驗，初步研判鄭男身上有棍棒敲打、老虎鉗等鈍器凌虐痕跡。檢方今複訊後，認定潘男等4人說詞避重就輕，涉犯重罪，有串滅證及逃亡之虞，晚間向法院聲押禁見。

北市文山區潘姓男子等4人涉嫌凌虐鄭姓債務人導致死亡，檢察官今晚複訊後依涉犯殺人罪，向法院聲押禁見。記者賴佩璇／攝影
北市文山區潘姓男子等4人涉嫌凌虐鄭姓債務人導致死亡，檢察官今晚複訊後依涉犯殺人罪，向法院聲押禁見。記者賴佩璇／攝影

當鋪 殺人 北市

延伸閱讀

北市男子疑欠賭債 當鋪巧遇債主竟遭毆至傷重死亡

私設產線 精碳2度違法賣口罩

丁小芹親友致電新北檢 「12月1日將到案服刑」

丁小芹今發監請假被駁卻未報到 新北檢將拘提通緝

相關新聞

裹屍案主嫌有串滅證逃亡之虞 竹檢向法院聲請羈押禁見

新竹縣橫山鄉上月13日發生的棉被裹屍案，綽號阿明的徐姓主嫌（47歲）在逃亡21天後，終於在今天上午落網，警方圍捕過程中徐...

男子疑欠賭債當鋪巧遇債主遭毆身亡 北檢聲押禁見4嫌

一名鄭姓男子（23歲）今年12月1日在台北市文山區景隆街一處當鋪內巧遇潘姓男子（18歲）等4名舊識，雙方疑似有債務糾紛，...

三峽分局「攔截圍捕實警防搶演練」 訓練員警實戰能力

三峽警分局為預防轄區金融機構發生強盜、搶奪情事，昨天 與三峽農會信用部合辦「聯合攔截圍捕實警防搶演練」，以兩名持刀丶槍歹...

農漁會明年改選 檢方推檢舉賄選五口訣

基隆地檢署與新北市瑞芳警分局今天在分局5樓禮堂，召開司法改革暨社區治安、校園安全防制及外籍人士安全民意座談會。農、漁會明...

橫山裹屍案主嫌認逃亡良心不安 稱死者搶他錢才奪他命

新竹縣橫山鄉上月13日發生的棉被裹屍案，綽號阿明的徐姓主嫌在逃亡21天後，終於在今天上午落網；據了解，徐嫌是昨晚返回芎林...

橫山棉被裹屍案徐姓主嫌落網 睡夢中遭破門逮捕

新竹縣橫山鄉日前發生棉被裹屍案，徐姓主嫌在逃亡2個多禮拜後，今天上午在芎林鄉富林路的住處被警方逮捕，員警荷槍實彈、著防彈...

私設產線 精碳2度違法賣口罩

台南市「口罩國家隊」台灣精碳公司，未經許可在歸仁及仁德私設產線，九月起自創「TWGIA台灣隊長」外盒，部分打上ＭＤ鋼印及...

1個月害死3少年 毒販殺人罪判刑

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋明知超級搖頭丸（PMMA）毒性很強，涉找少年進校園兜售，一個月害死三名少年，被依販賣毒品罪起訴...

毒品咖啡包青少年暴斃揭因 醫：再來1杯才有感覺就完了

基隆長庚醫院醫師陳枻志說，毒咖啡都是混合的新興毒品，主要會致死的就是PMMA成份，新興毒品加在毒咖啡內，通常剛喝第一杯時...

熱門新聞

影／台中繼光街商圈火警 知名老餅店「一福堂」濃烈火煙竄天

女老師PO度假村鬧鬼經歷文 屏東小墾丁怒告造謠誹謗

林金貴涉槍殺司機再度大逆轉 關押3116天再審無罪改判無期

橫山棉被裹屍案徐姓主嫌落網 睡夢中遭破門逮捕

蘇震清拚交保稱「健康惡化」 審判長：那你不要絕食

「我太太解脫了！」老翁不忍心長期病痛悶死髮妻檢求情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。