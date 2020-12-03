男子疑欠賭債當鋪巧遇債主遭毆身亡 北檢聲押禁見4嫌

一名鄭姓男子（23歲）今年12月1日在台北市文山區景隆街一處當鋪內巧遇潘姓男子（18歲）等4名舊識，雙方疑似有債務糾紛，潘男等人痛毆鄭男導致身亡。台北地檢署今晚複訊後，認定潘男等4人涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見。

檢警調查，眾人痛毆鄭男後，將他放在一旁不管，不料一兩個小時後，潘男等發現鄭狀況不對，趕緊開車將鄭送到萬芳醫院急救，但鄭到院前已沒有呼吸心跳，最後不治。

涉嫌行兇的潘男、劉男、趙男、顏男等4人在醫院留下2人查看情況，隔天凌晨由其中一人前往派出所投案說明，警方循線將涉案4人逮捕到案。

據悉，潘嫌供述，鄭男因為積欠10萬元賭債不還，雙方在當鋪巧遇後，他們才會毆打鄭給教訓，沒想到下手過重出人命。警詢後今上午依殺人罪嫌將4人移送北檢偵辦。