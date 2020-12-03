三峽分局「攔截圍捕實警防搶演練」 訓練員警實戰能力

三峽警分局為預防轄區金融機構發生強盜、搶奪情事，昨天 與三峽農會信用部合辦「聯合攔截圍捕實警防搶演練」，以兩名持刀丶槍歹徒行搶農會為模擬狀況，現場由偵查隊長蔡調坤擔任指揮官，著手警力部署及任務分工，透過勤務指揮中心靈活調度進行圍捕，透過設點攔截，最後調度線上「快速打擊犯罪警力」攻堅，將圍困於資源回收場的歹徒，依法逮捕歸案，過程逼真。

三峽分局長許芳毅表示，希望藉此演練加強從警未滿2年警力，如遇轄區發生重大刑案時，能對攔截圍捕實際狀況有初淺概念及檢視勤務指揮中心調度警力效能，以考驗員警執勤應變能力；另本次實施「聯合攔截圍捕演練」，亦結合運用最新科技監視系統，能更靈活調度警力，立即掌控並通報犯嫌車輛動態，有效發揮打擊犯罪能量。