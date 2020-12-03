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農漁會明年改選 檢方推檢舉賄選五口訣

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署與新北市瑞芳警分局今天在分局5樓禮堂，召開司法改革暨社區治安、校園安全防制及外籍人士安全民意座談會。農、漁會明年重新選舉代表、理監事，主任檢察官謝雨青呼籲大家珍惜選票，並牢記檢舉賄選五口訣，選出廉能優秀人才為民服務。

檢舉賄選五口訣是一接（接近買票者）、二保（保存證據）、三打（打檢舉專線）、四訴（起訴就可領檢舉獎金）、五搞定（判決判定後獎金全給）」，檢舉賄選專線是0800-024-099。

出席座談會人士包括民意代表、學務代表、農漁會代表及社區里民，各方以座談方式交換意見。檢警宣導民眾如何檢舉賄選、拒絕毒品、維護校園及社區安全共同預防犯罪，並聽取民眾對治安與司法改革的需求與意見，建立機關與民眾間順暢溝通管道，提高民眾對司法的信心，確保大眾生命財產安全。

謝雨青說，明年初農、漁會選舉，有投票權的人一定要珍惜手中選票，選出廉能的優秀人才，真正為民服務。若買票、賣票最高可判刑3年，用暴力脅迫妨害選舉最高可判刑5年，這次檢舉賄選獎金最高200萬元。

基隆地檢署與新北市瑞芳警分局今在分局5樓禮堂，召開司法改革暨社區治安、校園安全防制及外籍人士安全民意座談會。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與新北市瑞芳警分局今在分局5樓禮堂，召開司法改革暨社區治安、校園安全防制及外籍人士安全民意座談會。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與新北市瑞芳警分局今在分局5樓禮堂，召開司法改革暨社區治安、校園安全防制及外籍人士安全民意座談會。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署與新北市瑞芳警分局今在分局5樓禮堂，召開司法改革暨社區治安、校園安全防制及外籍人士安全民意座談會。圖／基隆地檢署提供

賄選 司法改革

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