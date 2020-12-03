橫山裹屍案主嫌認逃亡良心不安 稱死者搶他錢才奪他命

新竹縣橫山鄉上月13日發生的棉被裹屍案，綽號阿明的徐姓主嫌在逃亡21天後，終於在今天上午落網；據了解，徐嫌是昨晚返回芎林住處過夜，警方在天亮後展開行動，徐嫌睡夢中毫無防備就被警方迅速控制逮捕，押回警局過程徐嫌坦承逃亡期間良心不安，但會將彭姓被害人殺害是因為彭搶奪他的錢財及車，因此憤而殺人。

徐姓主嫌原本傳出上月19日就要在竹北投案，警方獲報大陣仗全副武裝出動，沒想到因此投案生變，徐嫌也隨之在友人協助下，流竄新竹縣市四處藏匿，更在竹北、香山及芎林等地不斷移動，試圖讓警方無法追蹤他的行蹤。

昨日刑事局南下支援，與新竹縣刑大、橫山警分局出動30多名警力，從晚間8點開始埋伏，確認徐姓主嫌回到芎林鄉富林路上的透天住處過夜，但因天色已晚又位處住宅區，警方不敢輕舉妄動，就怕嫌犯會以火力反抗，造成圍捕行動肇生危害。

今天上午7時許，警方見時機成熟，遂持槍、著防彈衣等裝備，直接將透天厝的玻璃門窗破開，徐嫌此時仍在睡夢當中，剛睜開眼就被入內的員警控制行動，沒有發生激烈反抗，也讓警方終於鬆了一口氣，將人順利帶回偵辦。