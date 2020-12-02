毒品咖啡包青少年暴斃揭因 醫：再來1杯才有感覺就完了

基隆長庚醫院醫師陳枻志說，毒咖啡都是混合的新興毒品，主要會致死的就是PMMA成份，新興毒品加在毒咖啡內，通常剛喝第一杯時沒有感覺，可能會連續喝多杯後才有感覺，等有感覺時，後座力就出來了，這就是青少年容易暴斃的原因。

陳男等三名販毒集團，明知超級搖頭丸（PMMA）毒性很強，找高職學生當「小蜜蜂」進校園兜售，一個月害死三名少年。基檢依販賣第二級毒品罪嫌起訴，基隆地院今天宣判，認為惡性重大，改依販賣禁藥致死、殺人等罪重判三男合併應執行十九、廿五年，

陳枻志表示，毒咖啡都是混合的新興毒品，主要會致死的就是PMMA（甲氧基甲基安非他命）成份，新興毒品加在毒咖啡內，通常剛喝第一杯時沒有感覺，可能會連續喝多杯後才有感覺，等有感覺時，後座力就出來了，這就是青少年容易暴斃的原因。