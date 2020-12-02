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中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

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毒品咖啡包青少年暴斃揭因 醫：再來1杯才有感覺就完了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆長庚醫院醫師陳枻志說，毒咖啡都是混合的新興毒品，主要會致死的就是PMMA成份，新興毒品加在毒咖啡內，通常剛喝第一杯時沒有感覺，可能會連續喝多杯後才有感覺，等有感覺時，後座力就出來了，這就是青少年容易暴斃的原因。

陳男等三名販毒集團，明知超級搖頭丸（PMMA）毒性很強，找高職學生當「小蜜蜂」進校園兜售，一個月害死三名少年。基檢依販賣第二級毒品罪嫌起訴，基隆地院今天宣判，認為惡性重大，改依販賣禁藥致死、殺人等罪重判三男合併應執行十九、廿五年，

陳枻志表示，毒咖啡都是混合的新興毒品，主要會致死的就是PMMA（甲氧基甲基安非他命）成份，新興毒品加在毒咖啡內，通常剛喝第一杯時沒有感覺，可能會連續喝多杯後才有感覺，等有感覺時，後座力就出來了，這就是青少年容易暴斃的原因。

陳枻志說，等有感覺出來，事實上累積的毒性就達到致死的劑量，這就是時下年輕人容易暴斃致死的原因。PMMA是強效搖頭丸的成份，屬中樞神經的興奮劑，興奮劑會讓心臟加速，達到致死劑量心跳會突跳到150、160以上，這時心臟供血量不夠，等於造成心臟做白工，容易心因性猝死，或興奮劑會讓交感神經過度活化，處於一個熱衰竭的狀況

毒品咖啡包青少年暴斃揭因，醫：再來1杯才有感覺就完了。記者游明煌／翻攝
毒品咖啡包青少年暴斃揭因，醫：再來1杯才有感覺就完了。記者游明煌／翻攝

毒品 咖啡

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