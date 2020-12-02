4名家庭主婦被騙2900萬 警抓詐團涉洗錢18人

跨境詐騙集團假冒檢警向4名家庭主婦騙走2900萬元，由陳姓男子購買虛擬貨幣或匯款香港洗錢；刑事局查獲陳等18人依詐欺等罪嫌送辦，含帳戶人頭、提款車手及收水外務，檢方聲押陳獲准，其餘犯嫌交保或請回。

據調查，李姓女子3月初在桃園市住家接到詐騙電話，歹徒假冒新北市板橋警分局、台北地檢署名義，稱其健保卡被冒用涉及刑案，指示至某超商接收傳真的地檢署假公文，要求監管帳戶；李在短短1個月匯款8次、面交1次，損失1000餘萬元。

另有3名女子被相同手法詐騙，從4月至10月分別受騙1000萬、600萬及300萬元。4名被害人都是家庭主婦，年齡介於40至60歲。

詐團車手從人頭帳戶領出被害人匯款，交付收水外務，陳姓男子（50歲）等人將贓款匯至香港，或購買泰達幣存進電子錢包。

刑事局偵七大隊第二隊分析165反詐騙專線資料，發現財損龐大，比對傳真電話、人頭帳戶鎖定陳，6月11日拘提陳等2人，截至上月3日陸續拘提、通知4名外務及12名車手或人頭。

犯嫌多稱協助跑腿、匯款，不知是詐騙所得，有人還出示貨單，稱匯款香港是要購買口罩、耳溫槍等新冠肺炎防疫物資。