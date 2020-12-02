雙響砲！南警少年隊查獲毒品逾1.5公斤又起出2把槍

台南市政府警察局少年隊今下午宣布在台南市東區查獲小型毒品分裝工廠，起出超過1點5公斤毒咖啡包及安毒等各類毒品分裝工具，更意外起獲2把改造手槍，偵訊後依毒品及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

南市警少年隊是在今年10月接獲民眾檢舉，南市東區大同路二段某大樓內疑似有交易毒品，少年隊接獲情資後立即派員喬裝晨運民眾於檢舉地點附近觀察，鎖定44歲郭姓犯嫌涉有重嫌。

警方說，郭嫌是毒品人口，生性狡猾，出入大樓時間不固定，外出也會不斷變更到達目的地路線，警方跟監數次險些曝光，警方於見時機成熟，昨晚持法院搜索票，埋伏在目標大樓附近，郭嫌剛出大門，迅速擁上壓制，起初郭仍激烈反抗，經警方出示搜索票後，才乖乖配合。

警方於郭嫌大樓5樓住處，起出安非他命37.8公克、毒品咖啡包215包(毛重1535公克)、第三級毒品粉末648公克、一粒眠157公克、研磨機、磅秤及封口機，搜索時，又意外在鞋櫃內查獲改造手槍2支與子彈5顆。