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操作槍報繳、報備11日到期 台中收98支報備為六都最多

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

槍砲彈藥刀械管制條例修正案，已在今年6月生效，並將「操作槍」全面納管、提高罰鍰，為保障修法前已持有操作槍民眾的權益，民眾可在今年6月12日至12月11日，攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察分局辦理報備合法持有或自願繳銷，據統計，台中市警局已收到報備操作槍98支、報繳22支，總計120支，其中報備操作槍數量上，暫為六都最多。

台中市警局表示，為全面查禁改造槍支來源，此次修法重點從「源頭管理」到「加重刑罰」，如未能於期限內完成報備程序，依據新修正條例規定，違法持有最高可罰新台幣20萬元；製造、販賣、運輸或轉讓操作槍，最高罰鍰更將提高至新台幣250萬元，並將改造槍支刑度加重至最低本刑5年以上有期徒刑，與制式槍支相同，期能有效遏止改造槍支泛濫問題。

台中市警局從今年6月12日起即在警察局、各分局網站、臉書及轄內各機關行號大型LED跑馬燈，加強宣導民眾報備持有或自願繳銷，截至目前為止，受理民眾報備合法持有操作槍98支，暫為六都低最多，自願報繳22支，合計120支。

台中市警局長楊源明說，法定6個月的緩衝期限將至，請持有操作槍而尚未報備的民眾，務必在期限截止前向戶籍所在地之警察分局辦理報備程序避免觸法，台中市全體警察同仁亦將持續強力取締擁有非法槍枝、刀械之不法之徒，刨根溯源，打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障民眾生命及財產安全。

槍砲條例修正案上路，操作槍、道具槍納管，法定寬限期至11日，台中市警局呼籲持有操作槍的民眾，在期限內向警察機關報備、報繳，以免受罰。圖／台中市警局提供
槍砲條例修正案上路，操作槍、道具槍納管，法定寬限期至11日，台中市警局呼籲持有操作槍的民眾，在期限內向警察機關報備、報繳，以免受罰。圖／台中市警局提供
槍砲條例修正案上路，操作槍、道具槍納管，法定寬限期至11日，台中市警局呼籲持有操作槍的民眾，在期限內向警察機關報備、報繳，以免受罰。圖／台中市警局提供
槍砲條例修正案上路，操作槍、道具槍納管，法定寬限期至11日，台中市警局呼籲持有操作槍的民眾，在期限內向警察機關報備、報繳，以免受罰。圖／台中市警局提供

台中市 警察 槍枝

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