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如虎添翼！警友會贈金城分局員警應勤裝備一批
警方執勤時的防護裝備夠不夠，時常受到社會大眾的討論，尤其遇到手持棍棒刀械的暴徒時，員警的防護裝備常顯不足，有感於此，金門縣警察局日前特別購置「防暴臂盾」一批予第一線執勤員警使用，金門縣警察之友會金城辦事處今天也宣布加碼贈送金城分局應勤裝備一批，希望讓第一線執勤的員警，安全無虞。
金門縣警察之友會金城辦事處主任王建順今天偕同顧問李鍾靈等人來到金城分局慰勉員警辛勞，王建順表示，近年第一線員警面臨各種不同突發危急狀況的挑戰，除有賴於精良訓練外，更需搭配先進應勤裝備，才能強力打擊犯罪，保障員警執勤安全。
此次警友會得知金門縣警察局添購新裝備後，也決定捐贈一批應勤裝備，李鍾靈也說，未來將持續購置更精良執法裝備，讓所有警察同仁服勤時都能安全無虞。此外，事業有成的李鍾靈也說，他目前經營連鎖牛排館與鹿茸相關產業，未來將會贈送牛排券與健康食品給員警，讓每位員警都能元氣滿滿。
金城分局長胡淑淨表示，感謝金門縣警察之友會金城辦事處給予分局支持鼓勵，警察在工作上需要靠民眾協助及支援，才能充分發揮維護社會治安力量，警友會是警察機關最強而有力後盾，這批裝備大大提升了執勤安全性及警示作用，更使執勤員警貼心、有感。
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