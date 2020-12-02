毒染校園PMMA毒販找學生當「小蜜蜂」 貪小利成羔羊

今天用殺人罪判決三名毒眅的基隆地院法官劉桂金說，PMMA目前在校園流竄，販毒對象又多青少年，校園的毒品流竄很嚴重。她表示，PMMA毒販找由少年當「小蜜蜂」，會給一輛機車，拿毒品及交付、販毒鑽來鑽去，十分迅速方便，有如小蜜蜂，販給同學及校外朋友。

販毒集團成員陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋，明知超級搖頭丸PMMA（甲氧基甲基安非他命）毒性很強，以購得的PMMA毒咖啡包找來少年進校園兜售，1個月害死3名少年。基隆地檢署依販賣第二級毒品罪嫌起訴，基隆地院今天宣判，認為惡性重大，改依販賣禁藥致死、殺人等罪重判，判3男合併應執行19、25年。

此案合議庭審判長劉桂金法官說，毒販上面還有毒品的來源，下方有客源，此案由少年當「小蜜蜂，通常會給含有毒品的飲料，一喝就會上癮，並再給一輛機車，拿毒品及交付、販毒鑽來鑽去，十分迅速方便，有如小蜜蜂一樣。

法官審理發現，毒販提供免費的毒品咖啡包給小蜜蜂當甜頭，販賣所得可任其花用，小蜜蜂不一定有自己吸毒，只是為了賺錢，因是校內學生，導致毒品在校園流竄。

劉桂金表示，陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋明知毒品PMMA係具有成癮性，服用後會產生依賴性、耐藥性，戒解不易，僅圖一己私人經濟利益，利用青少年年幼無知，對毒品危害及濫用藥物認知不足，易受同儕慫恿好奇嘗試、出於尋求同儕認同及勢力保護之心理，或自身多為施用或有成癮者，而急需經濟來源貪圖小利，故易轉以販毒維生。

劉桂金表示，毒販吸收未滿18歲青少年擔任販毒「小蜜蜂」，作為販毒媒介擴大販毒規模，使毒品流入校園，造成國內學生施用新興毒品之年齡層有向下延伸之趨勢，殘害青少年身心健康。