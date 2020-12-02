法官：警方指今年上半年60多人死於PMMA喝2、3包恐喪命

今天用殺人罪判決三名毒眅的基隆地院法官劉桂金說，根據依內政部警政署統計，去年10月到12月，共有34人因服用這種超級搖頭丸PMMA死亡，根據到庭作證的員警也說，今年上半年有60多人因使用此死亡。毒品毒性非常強，化學結構不穩定，吸安非他命、海洛因1包不一定會死，但喝2、3包PMMA可能就會死亡，又在校園流竄，販毒對象又多青少年。

販毒集團成員陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋，明知超級搖頭丸PMMA（甲氧基甲基安非他命）毒性很強，以購得的PMMA毒咖啡包找來少年進校園兜售，1個月害死3名少年。基隆地檢署依販賣第二級毒品罪嫌起訴，基隆地院今天宣判，認為惡性重大，改依販賣禁藥致死、殺人等罪重判，判3男合併應執行19、25年。

檢警發現3名施用PMMA致死毒品包上，都印有黑色小惡魔，PMMA為何會這麼毒？警方說，PMMA俗稱「超級搖頭丸」，致死率高，經常被混入毒品咖啡包內供食用，毒性是搖頭丸的4倍。因藥頭灌輸成「追流行不是吸毒」，甚至還有騙稱捉到警察也驗不出來，致新興毒品使用人數快速增加。

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤說，現今新興毒品外觀包裝大都以咖啡包、奶茶包或偽裝成小零食，讓青少年朋友失去戒心並規避警方查緝。近期又以俗稱強力搖頭丸的副甲氧基甲基安非他命PMMA致死率最高，因製程快、成本低，經常被混入毒品咖啡包內供食用，但毒性卻高於MDMA（搖頭丸）4倍。

目前PMMA的了解尚不完全，會刺激中樞神經，相關案例顯示，使用後的常見不良反應，包含躁動、幻覺、昏迷、抽搐、體溫過高、橫紋肌解、呼吸哀竭、心律不整，嚴重致死。

沈瑞坤指出，警方查獲案件中，最常見的新興毒品外表多以飲料如咖啡包、奶茶包、果汁等，及休閒食品或零食如果凍、梅子片、糖果等方式偽裝，加入部分K他命、合成卡西酮、合成大麻等毒品，容易吸引時下年輕人好奇初次使用。因被藥頭灌輸成「追流行不是吸毒」，甚至還有騙稱捉到警察也驗不出來。致新興毒品使用人數快速增加。