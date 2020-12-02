桃園男持有288包毒品咖啡包 無販賣實證法院判無罪

桃園汪姓男子被查獲持有288包含第三、第四級毒品的咖啡包，檢方以他有販賣意圖起訴，汪辯稱「都是要自用」否認販賣，辯護人說，汪一次買多一點是為避免查緝；法院查，扣案毒品量雖大但無販賣積極實證，所摻第三級毒品也低於20公克，不能因量大就據認有販賣，判汪無罪，可上訴。

檢警調查，汪男向不詳人士購買含有三級毒品成分，「硝甲西泮」、「4-甲基甲基卡西酮」的毒品咖啡包100包（總淨重約1097.82公克），因伺機賣販賣給不特定他人，去年6月27日被警方查獲 。

另外，汪又以同樣手法，買來含有三級、四級毒品成分「3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮」、「硝西泮」的毒品咖啡包188包，以及5支手機，同年10月27日被警方查獲； 檢方認為他有意圖販賣而持有第三級、第四級毒品等罪嫌，依法起訴。

審理時，汪雖坦承持有，單堅決否認販賣；汪的辯護人表示，汪在警詢、偵查從未承認毒品咖啡包是用來販賣，相關卷內也沒查到汪試圖尋找買家，或他人委託他販賣等證據，汪持有毒品量雖多，但有時為了避免查緝，一次多買一點，以防常常去買被抓，或對方就是一次要賣這麼多。

辯護人說，汪取得這麼多毒品，本就可能是交易行情，或因查緝嚴謹關係，檢方雖主張汪無資力購買、起初無力辦交保等，以推論他本身沒有能力買，所以才一拿到毒品就要賣，認為檢方推論缺乏嚴格證明，請求判無罪。

法院指出，汪男先後被查獲持有100包、188包毒品，固然可議，但他始終否認打算販賣，並自稱分別用約2、3萬元以及6、7萬元買入，而2次扣案毒品經鑑定，發現含有三、四級毒品成分的純度，在1％以下，1％至3％間。

因此，該毒品每包僅數百元，純度又相當低，不能排除汪因衡量自身財力、施用習慣等，才會一次購買大量囤積，也無從因查扣數量多達288包，就直接認定汪有意圖販賣而持有的犯意；另外，警方兩次查獲汪，都沒扣得帳冊、名單等佐證販賣，也無相關可疑通聯人士等。