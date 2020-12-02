萬華遶境前夕濺血釀4傷 警凌晨追緝4人到案

一年一度的「艋舺青山王遶境」本週即將登場，昨晚值東爐主壇舉行登殿大典時卻發生鬥毆事件，導致4人受傷送醫，警方介入後已將涉案4人帶返偵辦，正持續追查其餘滋事分子，全案詢後將依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方調查，昨晚是青山王遶境值東爐主在和平西路三段上的爐主紅壇前舉行登殿大典，晚上8時許壇前一群黑衣人因故起口角，一言不合之下演變成群毆事件，員警獲報到場時，現場已無人互毆，但有兩名男子受傷流血，坐在道路分隔島上，面對員警詢問卻不願多談，只說「沒事沒事」，事後送醫治療。

據悉，事件起因疑似是爐主壇前觀禮的兩派人馬，因不慎推擠到對方而引發口角，雙方一怒之下大打出手，但其中一方人馬勢弱逃離現場，身穿亮綠色上衣、介入制止的爐主方人員卻「公親變事主」，也遭人圍毆追打。

鬥毆事件導致4人受傷送醫，有3人是爐主方人員，分別受擦挫傷，被送往和平醫院治療；另1人則是從中部北上觀禮的無辜民眾，他與滋事雙方互不認識，卻遭人持利器刺傷臀部，是4人中傷勢最重者，被送往台大醫院治療。

警方介入調查後，今晨循線將4名涉案男子查緝到案，正釐清確切案發經過，同時持續清查其餘滋事分子，詢後將依聚眾鬥毆罪嫌送辦。因艋舺青山王遶境是台北三大廟會之一，且萬華地區角頭盤據，盛會中在爐主壇前打架鬧事被視為「砸招牌」，稍有不慎恐引發後續報復效應發酵，轄區萬華分局警方不敢大意，將加強活動期間維安工作。