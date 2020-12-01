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艋舺青山王遶境前夕見血 青山宮廟方說話了
一年一度「艋舺青山王遶境」將登場，今晚值東爐主壇登殿大典過程中，卻爆發群毆事件，導致至少2人受傷送醫；對此，主辦遶境的青山宮深夜透過臉書專頁「艋舺青山王」貼文表示，譴責於活動期間滋事的分子，各紅壇要負起責任，勿讓青山王蒙羞。
警方調查，今晚是位於台北市萬華區和平西路三段上的值東爐主壇舉行登殿大典，晚上8時許壇前一群人發生口角，隨即演變成群毆事件，員警獲報到場時，現場已無人互毆，只見兩名男子受傷流血，坐在道路分隔島上，面對員警詢問，卻只說「沒事沒事」，事後送醫治療。
其中，有1人頭部遭鈍器打傷，自行就醫，1人遭人以利器刺傷臀部，意識清醒，送台大醫院治療。警方表示，目前已介入釐清事發經過，將持續追查滋事分子。
對此，臉書專頁「艋舺青山王」深夜11時發文表示，今晚登殿大典雖非青山宮所舉辦的活動，但嚴厲譴責於活動期間內滋事的分子，各紅壇要負起責任，活動的成功要靠大家，切勿給青山王蒙羞。
貼文一出立刻引來網友留言表示，遶境還沒開始就開打，非常誇張，有人認為主辦單位必須嚴加控管，鬧事團體應退出遶境活動；也有人遺憾指出，總統蔡英文今天才到青山宮參香祈福，卻抵擋不住一記拳頭，廟方的用心和幕後工作人員的辛苦都毀了。
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