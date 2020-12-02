白牌車運將疑遭毆身亡 檢依傷害致死罪聲押3乘客

中央社 / 苗栗縣1日電

苗栗縣吳姓白牌計程車司機載客途中疑因車資糾紛遭毆打身亡，3名涉案乘客今晚移送苗栗地檢署複訊，檢方認3人涉犯傷害致死罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

3名涉案乘客分別為郭姓（50歲）、黃姓（54歲）及沈姓（57歲）男子，其中，黃男為後龍鎮民代表會主席花麗卿的丈夫，另外，沈男曾犯殺人及槍砲案件，去年才剛假釋出獄。

檢警調查，黃男等3人11月29日深夜在苗栗市飲酒後，叫了吳男駕駛的白牌計程車欲返回後龍鎮，車輛抵達黃男住家附近時，雙方因對先前談妥車資起爭執，引發肢體衝突，吳姓駕駛最後倒臥仍處於發動狀態的車輛旁。

黃男報案聲稱，吳姓駕駛開車途中突然倒地「疑似心肌梗塞猝死」；救護車抵達時，吳姓駕駛呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經救護人員CPR送醫搶救仍宣告不治，身後留下妻子及年僅1歲多兒子。

苗栗地檢署檢察官相驗時，發現死者有外傷現象，懷疑案情不單純，指揮苗栗縣警察局竹南分局調取相關監視器畫面、詢問3名涉案乘客，並於今天下午由檢察官楊岳都會同法務部法醫研究所指派法醫進行解剖，確認死者受傷部位並採集檢體進行化驗，確切死因須待進一步鑑驗才能確定。

吳姓駕駛妻子在靈堂前受訪表示，車輛行車記錄器影像紀錄不完整，懷疑遭刻意刪除或動手腳，另外，丈夫平日身體狀況很健康，案發附近民宅監視器影像卻發現後座乘客先下車把丈夫自駕駛座拉下，接著另2人也下車，高度懷疑丈夫是遭圍毆致死。

3名涉案乘客晚間移送苗栗地檢署複訊，經承辦檢察官複訊後，認為黃男等3人涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，屬最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且事發有丟棄證物（滅證）行為，彼此供述不一，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢察官 計程車 監視器

延伸閱讀

白牌車司機命案 3乘客涉傷害致死檢方聲請羈押禁見

影／30歲白牌車司機命案 3乘客涉傷害致死移送

苗栗縣、苗栗市同場 縣府前歡慶耶誕

偏鄉部落白牌車跑聯外接駁 南投縣表同意雙管齊下

相關新聞

3人圍毆運將致死 民代夫涉嫌

卅歲白牌車司機吳姓男子前天凌晨從苗栗市載送黃姓男子等三人，到後龍鎮後疑因轉送車資問題引發糾紛，三人涉嫌連手毆打吳男致倒地...

噴辣椒水擄人 她強睜眼記車號救夫

曾姓男子疑涉千萬元詐財案，昨天凌晨與妻子在蘆洲區鷺江國小校門旁，當街被人噴辣椒水強行押上車擄走，妻子忍痛奮力睜眼記下對方...

核一、二廠工程 黑道長期圍標

天道盟同心會金山分會長郭簡村，涉嫌長期不法操控圍標核一廠、核二廠上億元工程，不僅借牌投標、搓圓仔湯，競爭廠商不從就大鬧工...

北市消防局擬規定遠端監控消防設備 防業者「偽合格」

台北市錢櫃KTV林森店今年四月大火奪走六條人命，消防安全設備被關閉釀悲劇；消防局修正火災預防自治條例，擬規定業者受信總機...

艋舺青山王遶境前夕見血 青山宮廟方說話了

一年一度「艋舺青山王遶境」將登場，今晚值東爐主壇登殿大典過程中，卻爆發群毆事件，導致至少2人受傷送醫；對此，主辦遶境的青...

白牌車司機命案 3乘客涉傷害致死檢方聲請羈押禁見

苗栗縣30歲白牌車吳姓司機昨天凌晨從苗栗市載送黃姓男子等3名乘客到後龍鎮，疑因車資問題引發糾紛，黃姓男子3人涉嫌毆打吳姓...

奧萬大翻車1死20傷 高市府將開罰肇事巴士車主

林姓司機昨天駕駛中型巴士載客前往奧萬大翻覆，釀1死20輕重傷。高雄市勞工局指出，林姓司機的陳姓雇主未置備工資清冊，將依法...

奧萬大翻車1死20傷 駕駛女兒致歉盼求乘客原諒

一輛中型巴士昨天前往奧萬大賞楓途中翻覆，釀1死20輕重傷，林姓駕駛的大女兒今天說，發生這種事，非大家所願見，感到非常抱歉...

影／奧萬大車禍司機稱臨時接單 檢釐清是否疲勞駕駛

南投縣仁愛鄉奧萬大11月30日發生中型遊覽車翻覆，釀成1死20人輕重傷。南投地檢署今天相驗黃姓死者，研判為遊覽車翻覆，導...

中巴翻覆前疑高速檔行駛釀1死20傷 奧萬大事故駕駛5萬交保

林姓司機昨天駕駛中型巴士載客前往奧萬大翻覆，釀1死20輕重傷。南投地檢署偵辦發現事發前車輛疑高速檔位行駛，將查有無駕駛不...

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

三線一星國道公路警察局勤務中心主任陳世雄，傳出昨天下午請假去新北市石碇區登山卻失聯，新北市消防局今天下午2時許集結人力帶...

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

國道警察局勤務中心主任陳世雄昨天下午疑身體不適請假，但返家不久後又外出，音訊全無。警方擔心發生意外，根據他的手機定位在新...

熱門新聞

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

女兒批媒體 中正一分局長道歉：不改就不要叫我爸爸

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

丁小芹詐欺判刑確定 悄悄現身新北檢報到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。