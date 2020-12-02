白牌車運將疑遭毆身亡 檢依傷害致死罪聲押3乘客

苗栗縣吳姓白牌計程車司機載客途中疑因車資糾紛遭毆打身亡，3名涉案乘客今晚移送苗栗地檢署複訊，檢方認3人涉犯傷害致死罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

3名涉案乘客分別為郭姓（50歲）、黃姓（54歲）及沈姓（57歲）男子，其中，黃男為後龍鎮民代表會主席花麗卿的丈夫，另外，沈男曾犯殺人及槍砲案件，去年才剛假釋出獄。

檢警調查，黃男等3人11月29日深夜在苗栗市飲酒後，叫了吳男駕駛的白牌計程車欲返回後龍鎮，車輛抵達黃男住家附近時，雙方因對先前談妥車資起爭執，引發肢體衝突，吳姓駕駛最後倒臥仍處於發動狀態的車輛旁。

黃男報案聲稱，吳姓駕駛開車途中突然倒地「疑似心肌梗塞猝死」；救護車抵達時，吳姓駕駛呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經救護人員CPR送醫搶救仍宣告不治，身後留下妻子及年僅1歲多兒子。

苗栗地檢署檢察官相驗時，發現死者有外傷現象，懷疑案情不單純，指揮苗栗縣警察局竹南分局調取相關監視器畫面、詢問3名涉案乘客，並於今天下午由檢察官楊岳都會同法務部法醫研究所指派法醫進行解剖，確認死者受傷部位並採集檢體進行化驗，確切死因須待進一步鑑驗才能確定。

吳姓駕駛妻子在靈堂前受訪表示，車輛行車記錄器影像紀錄不完整，懷疑遭刻意刪除或動手腳，另外，丈夫平日身體狀況很健康，案發附近民宅監視器影像卻發現後座乘客先下車把丈夫自駕駛座拉下，接著另2人也下車，高度懷疑丈夫是遭圍毆致死。

3名涉案乘客晚間移送苗栗地檢署複訊，經承辦檢察官複訊後，認為黃男等3人涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，屬最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且事發有丟棄證物（滅證）行為，彼此供述不一，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。