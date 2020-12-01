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奧萬大翻車1死20傷 高市府將開罰肇事巴士車主

中央社 / 高雄1日電

高雄市勞工局指出，林姓司機的陳姓雇主未置備工資清冊，將依法裁處新台幣2萬元到100萬元罰鍰。 圖／讀者提供
高雄市勞工局指出，林姓司機的陳姓雇主未置備工資清冊，將依法裁處新台幣2萬元到100萬元罰鍰。 圖／讀者提供
林姓司機昨天駕駛中型巴士載客前往奧萬大翻覆，釀1死20輕重傷。高雄市勞工局指出，林姓司機的陳姓雇主未置備工資清冊，將依法裁處新台幣2萬元到100萬元罰鍰。

交通部公路總局高雄市區監理所今晚表示，事件中的中型巴士是隸屬高統遊覽車股份有限公司，今天已派員再去高統查核駕駛工時及員工教育訓練，如果查有違規將以違反汽車運輸業管理規則或公路法開罰。

另外，高雄市勞工局這兩天也分別派員前往高統遊覽車公司、忘憂草旅行社及靠行的陳姓車主處執行勞動檢查。經比對相關資料，發現受僱於陳姓車主的肇事林姓司機並無超時工作情形，但陳姓車主未置備工資清冊，將依法裁處2萬元到100萬元罰鍰。

高雄市政府指出，近日國民旅遊夯及又逢賞楓熱潮，高雄市忘憂草旅行社舉辦奧萬大賞楓一日遊，賞楓團昨天上午自高雄出發，預計中午前往奧萬大森林遊樂區。車上共計21人，其中19人是高雄市民，2人為屏東縣民。車輛為高統遊覽車股份有限公司所有營業遊覽車。

高市府表示，高統遊覽車公司靠行陳姓車主昨天已前往埔里及台中醫院慰問傷者，今天再前往高雄市的醫院慰問傷者，致贈慰問金；死亡者家屬10萬元、重傷者6000元、輕傷者2000元，陳姓車主及忘憂草國際旅行社投保的保險公司已在處理理賠事宜。

高雄市社會局則致贈死亡者的家屬5萬元、重傷者2萬元、輕傷者6000元不等的慰問金，今天已發放完高雄市籍的19人慰問金。

高雄市政府民政局指派區公所人員慰問家屬及提供協助，這次的1名往生者大體晚間已由南投殯儀館接運回高雄市，將直接運到停棺室豎靈。

高雄市 遊覽車 車主

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