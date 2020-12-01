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中巴翻覆前疑高速檔行駛釀1死20傷 奧萬大事故駕駛5萬交保

中央社 / 南投縣1日電

中型巴士載客前往奧萬大翻覆，釀1死20輕重傷。 圖／讀者提供
中型巴士載客前往奧萬大翻覆，釀1死20輕重傷。 圖／讀者提供
林姓司機昨天駕駛中型巴士載客前往奧萬大翻覆，釀1死20輕重傷。南投地檢署偵辦發現事發前車輛疑高速檔位行駛，將查有無駕駛不當、超勤或疲勞駕駛等，林男訊後新台幣5萬元交保。

一輛中型巴士昨天從高雄市到南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，當時車內含司機共21人，翻車事故造成1人死亡、20人輕重傷，其中死者是57歲乘客黃姓男子，黃男的妻子也重傷，昨天轉院回高雄市繼續醫治。

黃男的小舅子、兒子今天到南投縣警察局仁愛分局製作筆錄並向守候的記者透露，黃男與妻子感情很好，時常遊山玩水，當時中巴後座一名女乘客暈車，因此黃男自願從前座換到後面，目前長輩還不知道發生噩耗，待與檢察官相驗程序結束，就將黃男遺體迎回高雄。

家屬在仁愛分局製作筆錄後，再驅車下山到南投殯儀館與檢察官黃天儀相驗遺體，黃男的小舅子與兒子在殯儀館時難過地未再向記者表達意見；中型巴士51歲林姓駕駛輕傷，今天出院後到南投地檢署接受訊問，檢察官訊後依過失致死等罪嫌諭知5萬元交保。

翻車地點為奧萬大聯外道路，由林務局南投林區管理處管轄，道路速限25公里，沿路設有速限、注意彎路等警告標示牌，因此，南投地檢署以人、事、地、物這四大方向追查，並發現車輛案發前疑以高速檔位行駛，而林姓駕駛也是臨時獲派載客出車。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍接受媒體聯訪時指出，經檢察官相驗遺體，認定黃姓死者因車輛翻覆導致頭部鈍挫傷、左胸肋骨骨折、胸部塌陷，及骨盆腔內出血，導致創傷性休克死亡。

吳錦龍說，南投地檢署偵辦方向不排除任何可能，已清查有無駕駛不當、保養疏失、駕駛有無超勤、疲勞駕駛等，檢察官第一時間到現場保全路況等證據，並比對道路現況與施工情形，也查扣行車記錄器影像、俗稱「大餅」的數位行車記錄器、保養記錄卡、行車軌跡等，並會同國家運輸安全調查委員會現勘及判讀資料。

有關媒體提問「駕駛是否第一次行駛案發道路」、「偵辦方向以人為或機械故障為重」，吳錦龍表示，一切仍在調查，專案小組針對各面向，不排除任何可能，檢察官複訊林姓駕駛後，認定涉有過失致死、過失傷害等罪嫌，諭知5萬元交保候傳。

檢察官 奧萬大 巴士

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