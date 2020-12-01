大溪中古車行設四海幫堂口 刑事局逮4男涉暴力討債
在桃園經營中古車行的39歲陳姓男子，涉以四海幫的堂口名義進行暴力討債，今年9月間將欠債人拖到公司痛毆，10月間不滿借不到錢竟率眾去砸店，刑事局南打偵5隊執行掃黑，8天前拘提陳等4人到案，依組織犯罪、恐嚇等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，4人訊後被交保2萬到10萬元不等。
警方指出，陳姓男子於桃園大溪區經營中古車行，疑去年起設立四海幫的堂口，對外自稱「副堂主」，利用幫派名號招攬幫眾，包括詹姓男子（31歲）、陳姓男子（24歲）、許姓男子（18歲），平時以車行為據點，動輒糾眾旗下成員介入圍事、討債。
警方調查，今年9月間1名40幾歲男子積欠10幾萬債務，陳姓男子指揮成員將人強行帶回車行，持鋁棒痛毆成傷；10月間詹姓子不滿桃園某商家不願借錢，陳唆使成員持球棒去砸店，多次出言威脅恐嚇，嚴重影響當地治安。
南打偵五隊接獲情資後報請桃檢指揮，上月23日會同桃園、新北及保二刑大警方，前往桃園、新北共8處搜索，警方到陳的透天住家，還冒險攀爬從2樓攻堅；除拘提陳姓男子等4人到案外，於陳的住處及車行搜扣1把空氣手槍、1支球棒、K他命、毒咖啡包、本票等證物。
據了解，陳姓男子自稱是「副堂主」，警方也查不到有堂主，懷疑陳是實際主導者；警方依組織犯罪、傷害、恐嚇、槍砲、妨害自由、毀損等罪嫌，將陳等4人移送桃檢偵辦，檢方分別命令2萬到10萬元交保。
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