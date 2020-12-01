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不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

天道盟圍標核電廠千億工程 不從砍斷腳 首腦羈押禁見

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

天道盟同心會金山分會長郭簡村，涉嫌從2016年起，召集廠商圍標核一廠、核二廠工程，除了借牌、搓圓仔湯，若廠商不從堅持競標，就暴力相向，大鬧工地甚至是凶狠砍斷腳。士林地檢署日前拘提郭簡村到案，經複訊後向法院聲押禁見獲准；今天檢方再度執行，逮捕其下2名李姓小弟，全案依違反政府採購法、殺人未遂等罪嫌偵辦中。

檢方指出，有黑道背景52歲首腦郭簡村，經營營造公司，涉嫌從2016年至2019年間，以強迫、利誘手法，圍標台電核一、核二廠工程多達6、7件，其中包含8千多萬元的核一廠邊坡地質災害救災工作、超過上千萬元的耐震工程及年度建築物維護工程等。

郭簡村涉嫌與張男、許女，覬覦核電廠工程採購的龐大利益，糾集同樣開設營造公司的陳男、郭男、簡男等人，共組圍標廠商集團，由郭主導分配各工程採購案的得標、陪標廠商，支付採購案8至10%金額「借牌」投標或陪標。

檢方清查，郭等人若發現有其他廠商想競標，就會出錢「搓圓仔湯」協議競爭者不要投標；若不從，就以黑道勢力指示李姓小弟等人，在站在門口強迫競爭廠商撤標。其中，潘姓競爭廠商得標後，郭等人強索金錢、要求分包工程，被拒絕後還指使李姓小弟等人前往工地阻撓施工。

2016年年間，郭疑似懷疑許姓土木包工業者，從中作梗操弄其他廠商競標，導致支付150萬元的搓圓仔湯費用，去年3月假藉討論工程款，在新北三芝一家餐廳與許談判，2名李姓小弟涉嫌恐嚇索討百萬元遭拒，旗下另名李姓小弟唆使在外埋伏的林姓、黃姓等5名小弟，持刀棍砍傷許姓包商，導致大腿受有重傷送醫。

檢方指出，今年5月起指揮廉政署肅貪組、北部地區調查組，新北市調處、刑事局、信義分局等，陸續約談10多名犯嫌、證人到案，破獲暴力介入公共工程採購案的不法集團，今年7、10月二度執行搜索，查扣相關帳冊、電腦等證據。

11月26日拘提首腦郭簡村到案，複訊後聲押禁見獲准，目前還有張男、許女在押；今天檢方再度指揮刑事局，逮捕2名李姓小弟到案，全案朝違反政府採購法強迫投標廠商違反本意罪、殺人未遂、恐嚇取財等罪偵辦中。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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