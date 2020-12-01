住商大樓暗藏網路簽賭機房 警查獲賭資破億元

台南市永康分局接獲線報，有人在轄區永大路住商大樓經營網路賭博機房，網路上大肆招募會員下注，會同刑事局電信偵查大隊第三隊追查，專案小組今天持搜索票進入大樓搜索，查獲30歲許姓犯嫌為首等5名成員，涉嫌經營網路博奕，查扣電腦主機8台、螢幕17台、工作用手機17支、開獎表及監視器主機、螢幕等物。永康分局偵查隊下午4點半偵訊後依賭博罪嫌將許嫌等人移送台南地檢署偵辦。

專案小組員警說，他們到場埋伏時，恰巧許姓犯嫌帶領旗下成員至附近土地公廟拜拜求財，一回到大樓機房秒被警方逮捕，做壞事神明也不挺，另外在現場還發現有教導如果遇到警方查緝時，該如何規避責任的「教戰守則」。

永康分局表示，許嫌等人以合法博奕網站為名目，在社群軟體內招攬客人加入會員，並提供不特定賭客購買儲值及點數變現的服務，等於變相以現金招攬賭客參與賭博，經警方仔細清查後，不法下注賭資竟高達1億多元。