住商大樓暗藏網路簽賭機房 警查獲賭資破億元
台南市永康分局接獲線報，有人在轄區永大路住商大樓經營網路賭博機房，網路上大肆招募會員下注，會同刑事局電信偵查大隊第三隊追查，專案小組今天持搜索票進入大樓搜索，查獲30歲許姓犯嫌為首等5名成員，涉嫌經營網路博奕，查扣電腦主機8台、螢幕17台、工作用手機17支、開獎表及監視器主機、螢幕等物。永康分局偵查隊下午4點半偵訊後依賭博罪嫌將許嫌等人移送台南地檢署偵辦。
專案小組員警說，他們到場埋伏時，恰巧許姓犯嫌帶領旗下成員至附近土地公廟拜拜求財，一回到大樓機房秒被警方逮捕，做壞事神明也不挺，另外在現場還發現有教導如果遇到警方查緝時，該如何規避責任的「教戰守則」。
永康分局表示，許嫌等人以合法博奕網站為名目，在社群軟體內招攬客人加入會員，並提供不特定賭客購買儲值及點數變現的服務，等於變相以現金招攬賭客參與賭博，經警方仔細清查後，不法下注賭資竟高達1億多元。
分局長呂世明表示，賭博造成的損害不只是個人財產減損，更有可能因為賭輸後的不甘心，想要翻盤，往往會孤注一擲，而導致傾家蕩產、家破人亡的後果，若不徹底根除此等風氣，恐將造成更多衍生的犯罪結果，「感謝同仁破獲網路簽賭機房，因為網路追查實屬不易，且蔓延快速，若不儘速查緝法辦，恐難以正風俗、安民心」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言