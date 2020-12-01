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不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

住商大樓暗藏網路簽賭機房 警查獲賭資破億元

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康分局接獲線報，有人在轄區永大路住商大樓經營網路賭博機房，網路上大肆招募會員下注，會同刑事局電信偵查大隊第三隊追查，專案小組今天持搜索票進入大樓搜索，查獲30歲許姓犯嫌為首等5名成員，涉嫌經營網路博奕，查扣電腦主機8台、螢幕17台、工作用手機17支、開獎表及監視器主機、螢幕等物。永康分局偵查隊下午4點半偵訊後依賭博罪嫌將許嫌等人移送台南地檢署偵辦。

專案小組員警說，他們到場埋伏時，恰巧許姓犯嫌帶領旗下成員至附近土地公廟拜拜求財，一回到大樓機房秒被警方逮捕，做壞事神明也不挺，另外在現場還發現有教導如果遇到警方查緝時，該如何規避責任的「教戰守則」。

永康分局表示，許嫌等人以合法博奕網站為名目，在社群軟體內招攬客人加入會員，並提供不特定賭客購買儲值及點數變現的服務，等於變相以現金招攬賭客參與賭博，經警方仔細清查後，不法下注賭資竟高達1億多元。

分局長呂世明表示，賭博造成的損害不只是個人財產減損，更有可能因為賭輸後的不甘心，想要翻盤，往往會孤注一擲，而導致傾家蕩產、家破人亡的後果，若不徹底根除此等風氣，恐將造成更多衍生的犯罪結果，「感謝同仁破獲網路簽賭機房，因為網路追查實屬不易，且蔓延快速，若不儘速查緝法辦，恐難以正風俗、安民心」。

住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供
住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供
住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供
住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供
住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供
住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供
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住商大樓暗藏網路簽賭機房，警查獲賭資破億元。圖／警方提供

賭博 監視器

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