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女兒批媒體 中正一分局長道歉：不改就不要叫我爸爸

中央社 / 台北1日電

前行政院發言人丁怡銘到警局作筆錄遭質疑耍特權，意外演變成台北市警察局中正第一分局長陳明志的女兒批評媒體風波。陳明志今天表示，已事後教誨女兒要改進，並向各界道歉。

針對女兒在網路社群發文批評媒體報導丁怡銘一事，陳明志今天接受媒體聯訪時表示，自己昨天很晚才看到相關報導，認為女兒並不清楚事情的來龍去脈，只看到他29日吃晚餐時一直打電話，聽後就自行揣摩發布和時序、情節不符的文章，除了事後教誨「大不敬」外，他也代女兒向各界道歉。

陳明志說，事後得知女兒昨天又發一篇「政治正確」道歉文，認為她用字遣詞不正確，應為「行政中立」，才建議她拿掉文章。

他提到，自己事後也告知女兒，如果經過這次教訓，還是自作主張、不經查證，對於人際交往、社會脈動、甚或不尊重媒體和民眾意見，要求她改進，「否則對外也不要叫我爸爸」，坦承沒有教好小孩自覺很愧疚；女兒也回應說知道了。

媒體問到陳女曾拍過數支市警局宣傳影片，是否有「自肥」疑慮。陳明志表示，萬安演習影片簽約者實為一支網紅團隊、並非女兒，她只是參與演出者；另2支交通安全宣導影片則是找林姓網紅、女兒男友平價拍攝，她才參與演出，並非「利益輸送」，自己也是事後才知道女兒有參與演出，未來會檢討改進。

談到昨天退出媒體群組一事，陳明志說，因為自己打字太慢，且群組需回應資訊太多，先前有說媒體可直接打電話給他問問題，所以才退出群組，但事後思考恐被誤解為沒風度，所以才再加回群組。

陳明志也提到，關於丁怡銘到警局說明時未登記、換證一事，當天車道口同仁有幫丁怡銘量體溫但卻忘讓他登記、換證，處理不周延已懲處，往後門禁也會檢討改進。

中正一分局分局長陳明志出面說明。聯合報系記者李隆揆／翻攝
中正一分局分局長陳明志出面說明。聯合報系記者李隆揆／翻攝

丁怡銘

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