毒駕被罰9萬元 不服提行政訴訟辯3天前吸仍遭駁

張姓男子去年因毒駕，遭北市內湖東湖派出所攔檢，發現車上有安非他命吸食器，張坦承2小時前吸毒駕車，遭開罰9萬元，吊扣駕照1年，張不服提出行政訴訟翻供「3天前吸毒」士林地院不採信其說詞，原告之訴駁回。

張男去年3月5日凌晨4時許，開車行駛內湖安康路384巷口，遭警方發現有「汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定有吸食毒品者」違規事實當場舉發，台北市交通事件裁決所裁處罰鍰9 萬元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。

張主張，當天遭查獲的吸食器，是3天前的吸毒行為，無法證明駕車中吸毒，應測試判斷是否安全駕駛；員警盤查時，搜索車內，未告知可以拒絕搜索車內，是違法盤查。

北市交通事件裁決所主張，張男經警方盤查時，坦承持有、吸毒，採驗尿液後呈現安非他命陽性反應等，調查筆錄記載，張毒駕對其他用路人易生危害，因此員警依法舉發並無違誤。

士院依照舉發通知單、刑案報告、濫用藥物檢驗報告等證據，認定張男毒駕，且張男在警詢遭警方攔查時坦承，當天凌晨1起許在住處吸食安非他命，且採尿檢驗確有安非他命陽性反應，倘若沒有吸毒駕車，不會說出不利自己的陳述，張翻供是3天前吸毒，應臨訟卸責之詞。

士院指出，「吸食毒品或迷幻藥駕車者對於交通安全危害不下於酒醉駕車」立法目的是為了防止施用毒品後，體內存有毒品成分情況下駕車進而影響交通安全，用以保障其他用路人用路安全，構成要件未以「致生公共危險」或「已生或足生交通安全實害」為要件。