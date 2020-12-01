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毒駕被罰9萬元 不服提行政訴訟辯3天前吸仍遭駁

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子去年因毒駕，遭北市內湖東湖派出所攔檢，發現車上有安非他命吸食器，張坦承2小時前吸毒駕車，遭開罰9萬元，吊扣駕照1年，張不服提出行政訴訟翻供「3天前吸毒」士林地院不採信其說詞，原告之訴駁回。

張男去年3月5日凌晨4時許，開車行駛內湖安康路384巷口，遭警方發現有「汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定有吸食毒品者」違規事實當場舉發，台北市交通事件裁決所裁處罰鍰9 萬元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。

張主張，當天遭查獲的吸食器，是3天前的吸毒行為，無法證明駕車中吸毒，應測試判斷是否安全駕駛；員警盤查時，搜索車內，未告知可以拒絕搜索車內，是違法盤查。

北市交通事件裁決所主張，張男經警方盤查時，坦承持有、吸毒，採驗尿液後呈現安非他命陽性反應等，調查筆錄記載，張毒駕對其他用路人易生危害，因此員警依法舉發並無違誤。

士院依照舉發通知單、刑案報告、濫用藥物檢驗報告等證據，認定張男毒駕，且張男在警詢遭警方攔查時坦承，當天凌晨1起許在住處吸食安非他命，且採尿檢驗確有安非他命陽性反應，倘若沒有吸毒駕車，不會說出不利自己的陳述，張翻供是3天前吸毒，應臨訟卸責之詞。

士院指出，「吸食毒品或迷幻藥駕車者對於交通安全危害不下於酒醉駕車」立法目的是為了防止施用毒品後，體內存有毒品成分情況下駕車進而影響交通安全，用以保障其他用路人用路安全，構成要件未以「致生公共危險」或「已生或足生交通安全實害」為要件。

張男駕車因形跡可疑遭攔查，確有「汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定有吸食毒品者」的違規事實，舉發機關製單舉發，裁決所開罰吊扣駕照等無違誤，原告之訴駁回。可上訴。

士林地院。圖／本報資料照片
士林地院。圖／本報資料照片

吸毒 毒品 毒駕

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