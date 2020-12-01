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奧萬大賞楓翻車死者 好心與暈車乘客換位卻遇劫
一輛中型巴士昨天前往奧萬大賞楓途中翻覆，釀1死20輕重傷，乘客黃姓男子疑遭拋出車外死亡，黃妻則是重傷。黃男的小舅子今天說，黃男原本坐前排，後座有人會暈車才換位子。
一輛中型巴士昨天從高雄市到南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，當時車內含司機共21人，翻車事故造成1人死亡、20人輕重傷，其中死者是57歲乘客黃姓男子，黃男的妻子也重傷，昨天轉院回高雄市繼續醫治。
死者家屬今天到南投縣警察局仁愛分局製作筆錄並向守候的記者透露，黃男與妻子感情很好，時常遊山玩水，黃男的妻子肋骨斷11根，轉院回高雄住進加護病房；當時中巴後座一名女乘客暈車，因此他的姊夫（黃男）自願從前座換到後面，事情發生很突然，沒人能預防。
黃男的兒子說，目前長輩還不知道發生噩耗，待與檢察官相驗程序結束，就將父親遺體迎回高雄，後面的事情「我再跟他們講」，至於是否向旅行社追究責任，也待後事處理完畢才打算。
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