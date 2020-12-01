注意！模擬槍報繳至11日 未報備經查獲恐罰20萬

槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1修正案，已在今年6月10日總統公布施行，修法前已持有操作槍的團體、民眾，應在今年6月12至12月11日，攜帶操作槍、身分證明文件至戶籍所在地的警察局或警察分局辦理報備持有或自願繳銷，完成鑑驗及發照後，即可合法持有；如未能於期限內完成報備程序，依新修正條文，違法持有者最高可罰20萬元罰鍰，台中市第五分局提醒持有操作槍、模擬槍的民眾需注意，以免受罰。

台中市第五警分局表示，槍砲彈藥刀械管制條例查禁的模擬槍，指外型、構造及材質類似真槍，且具類似槍機、撞針及裝填子彈等裝置，足以改成具有殺傷力的槍枝，新法修正後，俗稱道具槍的操作槍也同列模擬槍，都需受槍砲彈藥刀械管制條例管制。

第五警分局表示，分局從6月12日起即在分局網站、臉書及轄內各機關行號大型LED跑馬燈，加強宣導民眾報備持有或自願繳銷，截自目前為止民眾申請報備持有模擬槍共40支、自願報繳1支。