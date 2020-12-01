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高市警3天治安掃蕩逮175人 驚見疑制式「M4A1」步槍
高市警方3天前起擴大臨檢勤務，並同步專案掃蕩不法分子，湖內警分局逮1名黃姓毒品通緝犯，搜索更驚見他持有1把「M4A1」步槍、改造手槍及2顆土製爆裂物，警方初步鑑驗步槍結構完整，極可能為制式，但他不願供出來源，除了將他解送入監，另依槍砲罪嫌法辦。
高市刑大昨天宣布，市警局11月27日到29日動員各分局、刑大及保大共833名警力，針對轄內治安顧慮場所及治安熱點142處、路檢點46處執行閉鎖式擴大臨檢勤務，同步執行肅槍、緝毒、掃蕩地下錢莊等專案。
警方指出，這次專案期間查獲毒品案122件、147人，查扣各級毒品1240公克，槍砲案件6件6人，另有7把改造手槍、3把模擬槍及空氣槍，另涉經營地下錢莊17件22人。
其中黃姓男子（53歲）先前涉販毒案件遭判刑16年10月，橋檢發布通緝，湖內警方鎖定他租在三民區的1棟大樓，日前埋伏等到晚上9點多他一現身外出，大批警方一擁而上逮人，並附帶搜索於他租處內，竟查獲1把M4A1步槍、改造手槍及2顆土製爆裂物。
警方勘驗M4A1步槍，發現性能、結構皆良好，幾乎與制式相同，將進一步送刑事局鑑定；黃姓男子辯稱不清楚槍枝來源，至於土製炸彈則是他自己製造。
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